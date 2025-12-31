C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]
Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma che, nella primavera del 2026, verranno ricompensati da un cielo ricchissimo di eventi planetari. E gli altri? Scopriamolo negli approfondimenti, segno per segno, della nostra rubrica astrologica.
Classifica e oroscopo dei segni zodiacali per l’anno 2026
- Leone: gioite, è il vostro anno
- Sagittario: un anno pieno di grandi novità
- Gemelli: è l’anno in cui il cielo vi ricompensa
- Acquario: è l’anno dell’autoaffermazione
- Ariete: tra i segni più fortunati dell’anno
- Pesci: tra i più amati dell’anno, sarà pura magia
- Scorpione: un anno benedetto dall’ascesa
- Toro: un anno di sorprese e conquiste
- Cancro: un intenso anno di sogni realizzati
- Vergine: è l’anno della liberazione
- Capricorno: un anno di pienezza e nuovi orizzonti
- Bilancia: è l’anno in cui cadono le finzioni