Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma che, nella primavera del 2026, verranno ricompensati da un cielo ricchissimo di eventi planetari. E gli altri? Scopriamolo negli approfondimenti, segno per segno, della nostra rubrica astrologica.

Classifica e oroscopo dei segni zodiacali per l’anno 2026