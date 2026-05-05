Oroscopo del mese di maggio 2026

Con maggio 2026 la primavera entra nel vivo, con un oroscopo dettato da un cielo movimentato, che svecchia, rinnova e fiorisce. Alle prese con i transiti di tanti pianeti e i loro effetti sui dodici dello zodiaco. Vediamo quali e come, segno per segno, nella nostra rubrica zodiacale.

Ariete

Maggio 2026 vi porta novità e consiglio: con un oroscopo al sapore di scarico mentale. Esservi liberati di Mercurio, che scivola in Toro, vi aiuta a pensare meglio, più di quanto Saturno non vi obblighi a fare peraltro, e vi fa vedere le cose in prospettiva. Sarà il primo mese in cui Urano torna amico e potrete contare su scatti fulminei e idee geniali, per dirigere una nuova vita in modo veloce e diverso. Venere sarà comunicativa e vi aiuterà a parlare di sentimenti. L’unico pianeta un po’ distonico sarà Marte: fortissimo nei vostri gradi, sfiderà Giove facendovi vivere un’altalena di emozioni e ambizioni non sempre contenibili.

Toro

Maggio è il mese del Toro. Il benessere lo ha costruito il soggiorno di Venere ad aprile, ma i transiti saranno molto positivi. Urano vi ha finalmente liberato e tutto sembra tornare a una storica normalità e calma, dimenticata per sette lunghi anni. Senza un detonatore nervoso, com’è il pianeta dei venti, Venere e la Luna saranno generose di emozioni per voi, mentre Giove vi farà venire voglia di uscire, comunicare e rivedere amici. I soldi e il lavoro sembrano due tematiche importanti che, proprio a maggio, danno segnali positivi di crescita. Mentre il Sole riscalda i vostri gradi che, dopo sette anni, sono di nuovo prati verdi su cui sbocciano i fiori.

Gemelli

Il cielo dei Gemelli è forse il più promettente ed esplosivo. Urano è in territorio congeniale nei vostri gradi, favorendo una velocità mentale unica nel segno che vede Mercurio titolare diurno. Ogni processo mentale che affronterete sarà accelerato. Venere è l’ospite più gradito di questo maggio, in cui darete il meglio di voi in amore. Le uniche controindicazioni di questi transiti saranno legate alla dispersività e al non centrare ancora l’obbiettivo definito. Dopo tanta stasi, è il primo mese che affrontate con decisionismo i cambiamenti che prima vi travolgevano. Ora cavalcate e conducete verso un obbiettivo: fatelo con chiarezza, l’amore non mancherà.

Cancro

Il vostro cielo di maggio 2026 porta con sé con un oroscopo incredibilmente movimentato da Giove e da Marte. Che segneranno una crescita di ambizione e voluttà come da tempo non si vedeva. Mentre tutti i pianeti in Ariete stanno fomentando una vostra presa di coscienza rispetto alla dimensione del lavoro. Ambito in cui state riscuotendo non solo un certo vantaggio, ma anche un forte interesse nei vostri confronti che, peraltro, vi lusinga. Non concentrandovi sempre sui sentimenti, riuscirete a nutrire una sana ambizione di riuscita.

Leone

Rinvigoriti più che mai, in questo maggio dalle belle speranze, voi Leone state vivendo un momento di ricarica e maggiore convinzione al lavoro. Dove state facendovi notare per la capacità di prendere le situazioni in pugno e decidere come agire senza troppo consultarvi con qualcuno. Le vostre scelte, intanto, sembrano essere più lungimiranti che mai. E anche in amore riuscite a intuire il partner con maggiore velocità. Novità in arrivo per i single del segno.

Vergine

Un maggio di ripresa strepitosa per la Vergine, che riscopre serenità e nuovi margini, leggerezza e disinvoltura a lavoro e nelle faccende burocratiche. I successi vi aspettano e l’oroscopo di maggio 2026 prevede tanti nuovi inizi che sembrano determinare percorsi altrettanto nuovi. Tutto cambia intorno a voi. In amore, con Mercurio in Toro, è tornata la dialettica viva, che sembra decisamente molto più ampia e loquace. Il partner non ha più misteri o voi insicurezze, che lasciano dubbi o sottesi. Adesso sarà reciproco dirsi ciò che si prova.

Bilancia

Maggio alleggerisce il cielo di voi Bilancia, che state già sopportando il carico astrale di Nettuno, Saturno e Marte contro. Sole e Mercurio non saranno più nemici e vi sentirete più forti, anche se il fastidioso Marte vi darà filo da torcere. Venere e Urano vi vengono in soccorso, dandovi soluzioni fulminee e idee immediate. Incontri inaspettati vi fanno pensare a quanto sia giusto avere in squadra persone molto più dinamiche di quelle che hanno finora comportato zavorre inutili. In amore, la bella Venere vi dà man forte e vi mette nelle condizioni di sentirvi amati e pieni di convinzione riguardo ai futuri progetti di coppia.

Scorpione

Anche se il Sole e Mercurio non sono troppo gentili, niente in questo maggio potrà impedire a voi Scorpione di essere positivi e molto più socievoli del solito. Complice la grande pretenziosità di Giove, state attraccando a una filosofia meno complessa e carica di pathos. In questo mese, la leggerezza è un’esigenza che finalmente vi concederete. In amore, intanto, le cose si chiariscono ulteriormente e le coordinate di riconoscibilità del partner si fanno sempre più chiare, anche nei limiti e nelle possibilità di azione. State solo prendendo nuove misure. Il mese porta bene ai single.

Sagittario

I trigoni di Saturno e Mercurio risultano, per voi Sagittario, quanto mai utili, in questo mese che vi vede concentrati a dare una nuova regola al vostro mondo lavorativo. Il cielo, intanto, si fa variegato e attribuisce alcune esuberanze a un Marte forse un po’ troppo sicuro di sé. Perché si scontra con un Giove, il vostro pianeta, che rende tutto più convulso e pieno di aspettative, a volte fuor di luogo: dovrete contenervi un po’ di più. In amore, intanto, Venere e Urano in opposizione fanno accadere imprevisti che vi lasceranno di stucco.

Capricorno

Il vostro cielo, cari Capricorno, non smette affatto di raccogliere le sfide che il lavoro vi propone. Anche se la novità del mese implica un diverso assetto emotivo, che tende a farvi guadagnate sicurezza e una disposizione emotiva serena e senza ansie. Marte è alle prese con un Giove che tende a essere motivatore, ambizioso e a spingere sull’acceleratore, affinché possiate portare a termine quanto vi siete prefissati. Mercurio e il Sole, intanto, vi fanno recuperare capacità di relazione, dialogo e forza vitale. Le condizioni che reggono la struttura di questo momento storico si basano sulla vostra disposizione d’animo. In amore, siete sempre più convinti di voler scommettere sulla persona che vi ha rapito il cuore.

Acquario

Maggio è sempre un mese pieno di novità per voi Acquario, che in questo periodo non riuscite a seguire tutto come veramente vorreste. Le opportunità al lavoro sembrano moltiplicarsi tanto da non riuscire a contenerle tutte, a volte sarà difficile fare ordine, anche perché Mercurio non sarà dalla vostra parte, mentre il Sole di quadratura vi fa sentire un po’ stanchi. Come sempre affascinanti ruberete molti cuori ora che il magnetismo del vostro pianeta Urano è in un bellissimo trigono dai Gemelli, dopo ben sette anni, e la bella Venere che sempre in Gemelli vi fa conoscere persone nuove, che vengono da lontano e che rimangono affascinati da voi.

Pesci

Maggio risulta un mese contraddittorio per voi sensibili Pesci che state valutando bene cosa conservare e cosa abbandonare per voi è arrivato il momento di decidere cosa sia più opportuno senza troppi sentimentalismi. Mentre Mercurio e Venere sembrano congeniali e atti a darvi forza comunicativa, ecco che la bella Venere e Urano vi scombinano un po’ i progetti nel vostro mondo affettivo, qualcuno avrà a seguito di imprevisti bisogno di voi e voi come al solito affronterete tutto con grande senso salvifico.