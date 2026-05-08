Compatti, ideali per la città ma comodi anche per i viaggi, con l’assetto rialzato di un Suv ma più agili. Sono i B-Suv, tra i modelli di auto preferiti dagli italiani – siciliani compresi – che, secondo i dati Unrae, nel 2024 hanno conquistato quasi il 30 per cento del mercato nazionale. Attestandosi, con oltre 1300 vendite in più dell’anno precedente, come il segmento più venduto in Italia. Un trend confermato dagli esperti delle concessionarie Comer Sud: «I contratti sul segmento B-Suv sfiorano il 40 per cento del totale del 2025, una quota decisamente importante». Un successo ereditato dai cugini più grandi, con i Suv che rappresentano quasi un’auto su due di quelle possedute dagli italiani, in un trend di crescita stabile. E che regge anche nel mercato dell’usato, superando il 40 per cento delle vendite. Vediamo, nella nostra rubrica dedicata al mondo automotive, i migliori modelli in commercio.

Il segreto dei B-Suv: adatti dentro e fuori la città

La formula del successo dei modelli B-Suv sta certamente nella combinazione degli elementi: l’assetto rialzato, la comodità e la percezione di sicurezza di un Suv, calati nelle dimensioni più contenute e versatili di una utilitaria. Una sorta di evoluzione delle city-car, insomma, in grado di assicurare maggiore comfort e un utilizzo esteso non solo alla vita di tutti i giorni, ma anche alle gite fuori porta. Complici gli ampi spazi interni e la generosità dei bagagliai. Un compromesso che, negli anni, ha superato il test della conformazione urbana delle principali città italiane. Comprese quelle siciliane, spesso caratterizzate da centri storici con strade strette e parcheggi limitati. Ostacoli quotidiani per i Suv, ma non per i B-Suv, pensati appositamente per essere agili anche in questi scenari.

La variabile economica: compromesso tra look e tasca

Un altro aspetto chiave dell’attrattività dei B-Suv è quello economico. Meno costosi dei Suv, assicurano al tempo stesso un look, un comfort e un valore percepito maggiori rispetto a una utilitaria. E a farne una scelta adatta a diverse tasche è anche il florido mercato dell’usato, con il prezzo medio sotto i 20mila euro. Oltre alla versatilità di utilizzo del mezzo, quindi, la scelta spesso ricade su questi modelli anche come compromesso tra gusto, aspirazione e spesa sostenibile.

Il vantaggio dell’altezza per le strade siciliane

Ma il suo aspetto da auto di fascia superiore non è l’unico motivo che rende i B-Suv così amati. La caratteristica posizione di guida alta, mutuata dai Suv, ha dei vantaggi concreti. Nella percezione di sicurezza, innanzitutto: garantendo un maggiore comfort ergonomico e una maggiore visibilità. Anche e soprattutto in contesti urbani, caratterizzati da traffico intenso e poco ordinato, come quello delle città siciliane. Tra buche sull’asfalto, auto in doppia fila e scooter che sfrecciano da tutte le parti, la vista data dall’altezza conferisce ai guidatori un vantaggio percepito.

I modelli consigliati

Considerato l’apprezzamento del mercato, le case automobilistiche non smettono di migliorare la loro offerta di B-Suv. Creando un panorama variegato, spingendo su alcune caratteristiche piuttosto che su altre, per attrarre esigenze e target diversi. Ecco i migliori modelli di B-Suv consigliati da Comer Sud.