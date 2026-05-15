In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi pubblici, adattandosi alle esigenze del sistema industriale. L’obiettivo è chiaro: facilitare l’accesso ai finanziamenti e ridurre il costo per le PMI che intendono investire in beni strumentali nuovi, tecnologie digitali e soluzioni a basso impatto ambientale. Si tratta, però, di una misura semplice solo in apparenza. Ecco come evitare errori con i consigli di Armando Crispino, commercialista e consulente aziendale, fondatore di Studio Crispino, all’interno della nostra rubrica dedicata alle imprese.

Come funziona davvero la Nuova Sabatini

Le imprese accedono a un finanziamento bancario (o leasing) per acquistare macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software. Su quel finanziamento interviene lo Stato, riconoscendo un contributo calcolato sugli interessi. In termini pratici, il beneficio si traduce in un abbattimento del costo complessivo del credito. I tassi convenzionali di riferimento restano fissati al 2,75 per cento per gli investimenti ordinari e al 3,575 per cento per investimenti digitali (Industria 4.0) e green. Nel caso della Nuova Sabatini Capitalizzazione, destinata alle società che rafforzano il proprio capitale, il contributo può salire fino al 5 per cento per micro e piccole imprese. Il finanziamento può coprire interamente l’investimento, con importi compresi tra 20mila euro e 4 milioni, per una durata massima di cinque anni.

A chi si rivolge

La misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, in vari settori, comprese agricoltura e pesca. Restano escluse le attività finanziarie e assicurative. I requisiti sono quelli tipici delle agevolazioni pubbliche:

regolare iscrizione al Registro delle imprese

assenza di procedure concorsuali

solidità economico-finanziaria

economico-finanziaria regolarità rispetto agli obblighi normativi

Nel caso della versione Capitalizzazione, è richiesto anche un rafforzamento del capitale sociale e una struttura societaria adeguata.

Cosa si può finanziare (e cosa no)

La Nuova Sabatini 2026 sostiene l’accesso al credito di imprese che intendono investire esclusivamente in beni nuovi e funzionali all’attività produttiva. Si va quindi dal ventaglio di macchinari, impianti e attrezzature industriali, ai software e tecnologie 4.0, passando per il punto d’unione di hardware e infrastrutture digitali. Senza dimenticare beni green ad alta efficienza energetica. Restano esclusi, invece, i beni usati o non ancora completati, così come terreni e fabbricati. E, in ogni caso, i componenti senza autonomia funzionale: un punto spesso sottovalutato, che è anche uno dei principali motivi di rigetto o perdita del beneficio.

Il nodo centrale: non è un incentivo automatico

Solo uno dei punti che rendono la Nuova Sabatini uno strumento non proprio semplice e accessibile come può sembrare. Almeno non del tutto. L’esperienza sul campo, infatti, mostra un elemento ricorrente: non è la misura a rendere conveniente un investimento, ma è il tipo di investimento a determinare davvero l’utilità della misura. Un progetto tecnicamente non coerente, finanziariamente fragile o non allineato all’attività aziendale può ridurre il beneficio, rallentare l’iter o – nel peggiore dei casi – portare alla sua revoca. La presenza del finanziamento bancario, inoltre, introduce un ulteriore livello di valutazione: quello del merito creditizio.

Il processo: tra banca e Ministero

L’iter prevede una doppia interlocuzione. Da un lato la banca o l’intermediario finanziario, che valuta e concede il finanziamento. Dall’altro il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che approva il contributo. La domanda viene presentata insieme alla richiesta di finanziamento. Solo dopo la verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse, il ministero autorizza la concessione. A investimento concluso, l’impresa chiede l’erogazione del contributo attraverso la piattaforma dedicata. Il beneficio viene poi corrisposto in quote annuali, secondo un piano che può estendersi fino a sei anni.

Investimenti 4.0 e green: dove si gioca la vera partita

Negli ultimi anni la misura ha assunto una direzione precisa: premiare gli investimenti che generano trasformazione. I progetti legati a digitalizzazione, automazione e sostenibilità ambientale beneficiano di contributi maggiorati, diventando così i più strategici. Ma, anche in questo caso, occorre essere previdenti. Nel caso degli investimenti green, in fatti, è richiesto anche il possesso di certificazioni ambientali di processo o di prodotto, elemento che introduce ulteriori complessità tecniche nella fase di progettazione.

Una misura utile, ma da governare

La Nuova Sabatini, dunque, continua a essere uno strumento concreto per sostenere la crescita delle imprese italiane. Ha il merito di essere stabile, finanziariamente rilevante e integrabile con altre agevolazioni. Ma proprio questa apparente semplicità rischia di generare un equivoco, distraendosi dal creare un investimento che stia in piedi nel tempo. Ed è qui che si crea la vera differenza: tra chi utilizza la misura come leva strategica e chi, invece, la affronta come un’opportunità isolata, con il rischio di compromettere tempi, risorse e risultati.