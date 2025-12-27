Oroscopo 2026 Capricorno: un anno di pienezza e nuovi orizzonti

Il 2026 di voi Capricorno è caratterizzato da un’andatura decisamente positiva e baldanzosa, con l’oroscopo che segnala nuove teorie e orizzonti. Che fanno crescere in voi la stima e la fiducia nei vostri progetti di vita. Finalmente un sorriso, insomma, per voi che chiudete questo 2025 stanchi e pure un po’ tesi. Non senza qualche fatica da affrontare, come solo voi sapete fare. In un crescendo di pienezza, stagione per stagione, che anticipiamo nell’approfondimento della nostra rubrica astrologica dedicato al 2026 del vostro segno zodiacale.

Il 2026 del Capricorno: nessun ostacolo per nuove importanti avventure

L’astrologo Marco Amato

Finalmente, dopo un anno molto complesso, Giove esce dalla posizione di opposizione che vi ha tanto ispirato, ma che vi ha anche reso altalenanti. Provocando una sensazione che voi, così granitici, detestate: l’insicurezza, che ha frenato molti dei vostri progetti. La buona notizia è che tra poco, nel 2026, non ci sarà più alcun ostacolo. Il vostro pianeta, Saturno, si sposta in Ariete e segnala che vi imbarcherete in una nuova e complessa avventura. Che sarete felici di portare a termine con successo e senza paure. Pur non potendovi risparmiare, dalla sua posizione, le fatiche necessarie. Nettuno si unirà a questa posizione planetaria, facendo sì che rientri in ballo la vostra nascosta attitudine alla spiritualità e alla fantasia interiore.

L’oroscopo per ogni stagione

E l’anno farà tesoro di questo vostro gioiello interiore, che gli altri spesso non sospettano neanche, data la vostra maniera a volte un po’ schiva di presentarvi. E che concorrerà a rendere il 2026 di voi Capricorno un anno di pienezza, con un’oroscopo per lo più positivo. Di certo all’inizio e alla fine dell’anno, in inverno e in autunno. Per il resto, un Marte ballerino vi metterà nelle condizioni di dover per forza adattarvi a due blocchi di stress. Saranno le uniche difficoltà dell’anno, ovvero in primavera e d’estate.

Buon 2026, Capricorno!