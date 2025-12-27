Oroscopo 2026 Vergine: è l’anno della liberazione

Il 2026, per la Vergine, è l’anno della liberazione, con un oroscopo in cui predominano leggerezza e amore! Finalmente, dopo 14 anni di opposizione a Nettuno che vi ha messo seriamente alla prova da un punto di vista psicologico. E anche a Saturno che, negli ultimi tre anni, vi ha fatto sentire sfiniti all’inverosimile. Adesso i due pianeti dismettono l’opposizione e, entro aprile, vi promettono un nuovo orizzonte: più fresco, gentile e senza le ansie che gravano su di voi in maniera fortissima. Ecco come, stagione per stagione, nel focus della nostra rubrica astrologica sul 2026 del vostro segno.

Il 2026 della Vergine: dalla realizzazione dei sogni all’amore

L’astrologo Marco Amato

A parte la fine di due transiti decisamente contro, che terminano lasciandovi un senso di leggerezza, saranno i transiti autunnali in Scorpione a farvi toccare l’apice della felicità. E a realizzare un sogno da troppo tempo chiuso nel cassetto. Per tutto l’anno l’amore avrà una costruzione piacevole e bella. Senza rendervi cervellotici né insicuri: a qualunque età, vi daranno l’ebrezza degli amori giovani, nuovi e pieni. Urano movimenterà quanto basta il cielo, facendovi andare sempre più veloci nelle sequenze. Più che imprevisti, le sue saranno delle inaspettate sorprese. Mentre Plutone, anche se da molto lontano, saprà aiutarvi moltissimo.

L’oroscopo per ogni stagione

Leggerezza e amore dominano l’oroscopo 2026 di voi Vergine, in questo nuovo anno che si apre in maniera passionale e romantica. Magari con ancora tanti gravami pratici e lavorativi, che avrete però tutto il margine di posticipare. Un inizio anno forse più intimo e ritirato ma sicuramente pieno di amore: un inverno che non teme il freddo, insomma. Poi arriveranno la primavera più liberatoria di sempre e l’estate, che vi scioglie in amore e in mille occasioni fortuite per quel che riguarda gli affari. E, infine, un autunno tutto d’oro.

Buon 2026, Vergine!