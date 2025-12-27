Oroscopo 2026 Vergine: è l’anno della liberazione

27/12/2025

Il 2026, per la Vergine, è l’anno della liberazione, con un oroscopo in cui predominano leggerezza e amore! Finalmente, dopo 14 anni di opposizione a Nettuno che vi ha messo seriamente alla prova da un punto di vista psicologico. E anche a Saturno che, negli ultimi tre anni, vi ha fatto sentire sfiniti all’inverosimile. Adesso i due pianeti dismettono l’opposizione e, entro aprile, vi promettono un nuovo orizzonte: più fresco, gentile e senza le ansie che gravano su di voi in maniera fortissima. Ecco come, stagione per stagione, nel focus della nostra rubrica astrologica sul 2026 del vostro segno.

Il 2026 della Vergine: dalla realizzazione dei sogni all’amore

L'astrologo Marco Amato e il suo oroscopo su MeridioNews
L’astrologo Marco Amato

A parte la fine di due transiti decisamente contro, che terminano lasciandovi un senso di leggerezza, saranno i transiti autunnali in Scorpione a farvi toccare l’apice della felicità. E a realizzare un sogno da troppo tempo chiuso nel cassetto. Per tutto l’anno l’amore avrà una costruzione piacevole e bella. Senza rendervi cervellotici né insicuri: a qualunque età, vi daranno l’ebrezza degli amori giovani, nuovi e pieni. Urano movimenterà quanto basta il cielo, facendovi andare sempre più veloci nelle sequenze. Più che imprevisti, le sue saranno delle inaspettate sorprese. Mentre Plutone, anche se da molto lontano, saprà aiutarvi moltissimo.

L’oroscopo per ogni stagione

Leggerezza e amore dominano l’oroscopo 2026 di voi Vergine, in questo nuovo anno che si apre in maniera passionale e romantica. Magari con ancora tanti gravami pratici e lavorativi, che avrete però tutto il margine di posticipare. Un inizio anno forse più intimo e ritirato ma sicuramente pieno di amore: un inverno che non teme il freddo, insomma. Poi arriveranno la primavera più liberatoria di sempre e l’estate, che vi scioglie in amore e in mille occasioni fortuite per quel che riguarda gli affari. E, infine, un autunno tutto d’oro.
Buon 2026, Vergine!

Oroscopo 2026 Ariete: tra i segni più fortunati dell’anno
Oroscopo 2026 segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno
Oroscopo 2026 Vergine: è l’anno della liberazione
Oroscopo 2026 segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno
Buone notizie per i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno -, con un oroscopo 2026 fatto di conquiste. C’è poco da invidiarli: i tre, in questo 2025, sono stati spesso messi a dura prova. E l’anno nuovo arriva per raccogliere i frutti del loro impegno. Portando sorprese al Toro, che si è mosso […]

Oroscopo 2026 Capricorno: un anno di pienezza e nuovi orizzonti
Il 2026 di voi Capricorno è caratterizzato da un’andatura decisamente positiva e baldanzosa, con l’oroscopo che segnala nuove teorie e orizzonti. Che fanno crescere in voi la stima e la fiducia nei vostri progetti di vita. Finalmente un sorriso, insomma, per voi che chiudete questo 2025 stanchi e pure un po’ tesi. Non senza qualche […]

Oroscopo 2026 Toro: un anno di sorprese e conquiste
Per voi Toro il 2026 sarà un anno meraviglioso, che l’oroscopo prospetta pieno di grandi sorprese. Ma anche di conquiste che attestano il coraggio e il valore che avete dimostrato, muovendovi in maniera progettuale e rischiosa negli ultimi mesi di questo 2025, ormai al termine. Vediamo cosa vi riservano le stelle, stagione per stagione, nell’approfondimento […]

