Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Dal 4 maggio 2026 inizia una settimana davvero importante per lo zodiaco, raccontata dall’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Venere e Urano in Gemelli sembrano dare una nuova velocità a Gemelli, Bilancia e Acquario. Affetti che stupiscono e amori che prorompono per Ariete, Leone e Sagittario, Mentre Cancro, Scorpione e Pesci vengono colti da sentimentalismi più filosofici e mentali. Infine Toro, Vergine e Capricorno riguadagnano terreno acquisendo nuove sicurezze.

Ariete

Per voi Ariete, dal 4 maggio, inizia una settimana decisamente dedicata al pratico: con un oroscopo che vi indica di puntare all’oggettivo, alla visione plastica delle cose. In amore siete molto motivati, cominciate a vedere i fatti e non le parole, il che vi farà stare molto bene. Al lavoro sarete molto efficienti, ma protesi al controllo di spese e uscite. Poiché il vostro obbiettivo principale è arrivare a una carriera più grande, che dimostri le vostre capacità.

Toro

Si scalda il cielo per voi Toro, che state gustando sempre più il sapore del successo e delle nuove aperture. Il Sole vi riempie di energia e vi mette nelle condizioni di vivere le relazioni sociali molto serenamente e con ritrovata ironia. Venere di contro sta di nuovo facendo fiorire la vostra bellezza, la salute e il benessere generale. Favorendo anche le vostre relazioni, che diventano più romantiche e meno logorroiche.

Gemelli

Si sente che in Gemelli è entrato Urano, con il suo decisionismo e la sua prontezza di spirito, che sembra dare uno sprint in più al vostro cielo in termini di sicurezza affettiva. Tutto sembra pervaso dai capricci di Venere e, di conseguenza, dai suoi slanci entusiastici che vi spingono a conoscere gente nuova. Ma, al contempo, a essere molto più decisionisti e fulminei nel dettare le vostre regole e sempre pronti a stupire come vi si addice. Al lavoro sembrano partire nuovi progetti.

Cancro

Per via dei ritmi lunari, ecco che la vostra realtà sembra cambiare. E voi Cancro sentirete dentro di voi l’esigenza di occuparvi di qualcosa di interiore che lungamente avete tralasciato. Scelte nuove e diverse, nuove scoperte e sentimenti che vi condurranno verso configurazioni di vita nuova. Al lavoro arriva una sorpresa dopo l’altra. In questa settimana dal 4 maggio, le prospettive vi distraggono dai sentimenti investiti in direzioni poco produttive: secondo l’oroscopo, le sposterete dal vostro animo.

Leone

Ottima configurazione, questa settimana, per voi Leone, che state assaporando una padronanza sempre maggiore a livello lavorativo. Che vi porterà a dirigere la vostra ruggente personalità verso ambizioni e traguardi sempre più ampi e complessi, senza troppo perdere di vista il senso della realtà. In amore la vostra vita sembra evolvere in maniera soddisfacente, grazie a una ritrovata seduttività, che cambia di molto il tenore del rapporto.

Vergine

Settimana che sa di riscatto, rivalsa e ripresa della vostra fierezza produttiva. Voi Vergine, però, dovrete fare ordine intorno a voi, chiarire con alcune persone che sembrano più un peso che rallenta la vostra corsa verso il successo. Non potrete evitare di smettere di comunicare con alcuni elementi che sembrano delusivi e poco attenti ai ritmi che state seguendo. Non avete tempo da perdere e delegherete a chi riesce a parlare la vostra lingua. Ottimo in amore, dove riconquistate dialoghi magnifici con il partner.

Bilancia

Per i Bilancia continuano i cambiamenti a spron battuto. E adesso che siete pronti a vivere veramente in maniera diversa, ecco che il cielo alleggerisce la tensione, lasciandovi respirare un po’ in amore e nel dialogo familiare. Migliorerete di molto in una dimensione personale, che lascia più ascolto a voi stessi. Mentre nel mondo pratico o lavorativo avete mille cose da fare per lasciare andare quanta più zavorra possibile, ridurre il carico dispersivo e concentrarvi solo su progetti importanti, con ritorni economici anche significativi.

Scorpione

Voi Scorpione sembrate essere entrati in un mondo decisamente più concreto e meno pensieroso del solito. Forse la maturazione di questi nuovi assetti planetari vi consentirà di rassegnarvi a ciò che non potrete cambiare e a vivere al meglio le cose che invece potete migliorare. Come la vostra resa lavorativa, che vi invita soltanto ad agire con coscienza come avete sempre fatto. In amore avete sempre più progetti da portare al termine con il partner: uno in particolare dovrebbe avere risposta positiva entro questa settimana.

Sagittario

Novità in amore per voi Sagittario che, da adesso, vivete gli imprevisti di Urano e Venere in opposizione, che non vi faranno di certo mancare sussulti e sorprese. Proprio perché la vostra capacità di essere positivi vi fa desiderare cambiamenti nuovi e coinvolgenti, ecco che non mancheranno di certo anche i cambiamenti al lavoro. E l’apertura giusta all’ascolto di chi vi vuole semplicemente dire di essere più veloci e meno sprovveduti: accetterete critiche e consigli.

Capricorno

Ora che voi Capricorno potrete contare sulla non belligeranza di Mercurio, ecco che il vostro ermetismo si trasforma in chiarezza e determina una sorta di plastica ed efficacissima maniera di agire. Per molti sarete carismatici e, al lavoro, verrete seguiti religiosamente, proprio perché saprete infondere la massima chiarezze nelle cose. Anche in amore parlerete chiaro e in maniera disarmante rispetto al partner, tanto da costruire una nuova intesa fatta di rispetto e intesa immediata.

Acquario

Per voi Acquario inizia un’epoca fatta di piccole e grandi soddisfazioni. Di cambiamenti a voi tanto cari, che si susseguono di giorno in giorno e vi movimentano la vita. Le condizioni generali al lavoro sembrano brillanti: c’è molta carne al fuoco, ma dovrete decidere in cosa concentrarvi. Non potete essere dispersivi o inseguire troppe direzioni diverse: fate una cernita. In amore, forse, dovreste concentrarvi di più ed evitare di fare sentire il partner un accessorio.

Pesci

Una settimana che inizia con un importante lavoro interiore per voi Pesci, che assistete ai cambiamenti intorno a voi dettati dalla quadratura di Urano e Venere, che cominciano a rimettere in discussioni alcuni affetti. Nella vostra innata spiritualità prenderete tutto come un’evoluzione naturale, sapendo che le cose cambiano e niente rimane uguale. È solo arrivato il momento di puntare su altri e su voi stessi con uno spirito nuovo. In amore, qualche scossa di assestamento.