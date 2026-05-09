Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale.

Ariete

Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo che dà una svolta alla vostra vita. Per voi che segnalate sempre più la vostra necessità di evolvere, togliervi da quel punto che, dopo tanti anni, non vi da ancora ciò che veramente volete. Tra mercoledì e giovedì, i giochi di fuoco della Luna, in combinazione ad altri pianeti, vi regalano dei bellissimi momenti. Marte di fuoco nel vostro segno zodiacale e la bella Venere costruiscono intese importanti e tessono le trame di una nuova storia d’amore. Per chi l’avesse già ricomincia una grande passione. Il weekend, un po’ come tutta la settimana, sembrano fortunati.

Toro

Molti di voi Toro hanno fatto molto per cambiare la situazione lavorativa. Quelli che ancora titubano non hanno più scuse: adesso ci sono le condizioni per prendere in mano la situazione ed evolvere. Anche all’interno dello stesso lavoro, chiedendo mansioni diverse, un aumento o adeguamento. Mentre per quello che riguarda l’umore vi siete finalmente stabilizzati. Urano è uscito dal vostro cielo e niente vi fa stare bene come aver allontanato l’ansia e sentirvi meglio. Il vostro destino amoroso sembra incrociare quello di un’altra persona, se siete single. Se siete in coppia, è un bellissimo momento per progettare: tanto più che avete ritrovato il dialogo con il partner.

Gemelli

Voi Gemelli, che avete Urano e la bella Venere nel segno, vi aiutate con l’ironia e il prendere le cose molto alla leggera, soprattutto in amore e nelle relazioni. Molti di voi, con le scosse di Urano, rischiano di essere un po’ troppo faciloni con il lavoro. Rischiando dispersività, saltando di palo in frasca con una certa fantasia, che vi sarà utile nei rapporti umani, ma meno in campo professionale. Forse vi sentite a un bivio e state facendo di tutto per saltare alcune trafile e andare direttamente ai piani superiori. Anche rischiando di esporvi per concretare un progetto ambizioso: non forzate i tempi e gestite al meglio le occasioni che avete, prima di crearne altre.

Cancro

Splendida settimana, questa dall’11 maggio, per voi Cancro, con un oroscopo animato proprio dalla vostra Luna. E voi sembrate godere di una grande fortuna con Giove nei vostri gradi. Solo Marte, che si ostina in quadratura a sfidare Giove, vi rende un po’ capricciosi e volitivi. Sarà, infatti, necessario ricalibrare le aspettative e non forzare troppo. Anche perché la fortuna non mancherà e molti di voi si troveranno, come per magia, in situazioni inaspettate, ma che vi faranno vibrare molto. Il lavoro insiste nel chiedere attenzione e grande concentrazione.

Leone

Ancora una volta, voi Leone, assisterete a cambiamenti importanti al lavoro. Decreterete che è meglio fare un passo indietro e stare a osservare, poiché probabilmente siete increduli rispetto alla situazione che si sta materializzando. Che pare essere a metà tra tutto ciò che avreste sempre voluto e che non vi aspettavate. Giocate bene le vostre carte, state a guardare e poi fate le vostre considerazioni. I pianeti di fuoco vi stanno sostenendo alla grande, solo il Sole e Mercurio impediscono ai dialoghi in amore di essere splendidi. Ma, intanto, la passione regna sovrana.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

Che magnifico periodo per la Vergine, che aumenta sempre più la sua energia e forza di espansione. In questa settimana dall’11 maggio l’oroscopo prevede sorprese belle, piacevoli e inaspettate. Come i piccoli successi che sembrano dare nuova vita alla vostra routine lavorativa. O la partecipazione corale che sentite intorno a vo. O ancora come i sogni che sembrano materializzarsi. Dopo anni di vessazioni di Nettuno e Saturno, ecco che le vostre vite si riprendono il tempo a dimensione delle vostre esigenze. Ma anche grandissime soddisfazioni e schiarite economiche, che aprono nuove possibilità. L’amore è una favola da vivere per ora, anche se vi stranizza che il partner non faccia delle grandi proposte. Tempo al tempo…

Bilancia

Luna e Venere saranno splendide per voi Bilancia, in questi giorni davvero importanti e pieni di possibilità. Certamente farete in modo di riuscire a controllare bene le vostre energie, ma non vi riuscirà di sconfiggere il tempo. Siete in un momento di contrattazione importantissimo e vorreste che le mediazioni prendessero corpo nel più breve tempo possibile. Ma sarà saggio non insistere o nutrire aspettative un po’ troppo grandi o immediate. In amore la bella Venere sta ricominciando a produrre i suoi effetti e i suoi cambiamenti importanti . E, con questa realtà più aperta e comunicativa, esprimete meglio sia i dubbi che i sentimenti, per adesso un po’ ripetitivi.

Scorpione

Questa settimana dall’11 maggio è la luna a dettare al vostro oroscopo i compiti necessari: ossia mettervi a confronto con ciò che amate e i sentimenti delle persone attorno a voi. Sarà necessario, infatti, affrontare a carte scoperte le questioni che vi legano agli altri e decidere se avete ancora le motivazioni di prima. Molti di voi si troveranno ad avere a che fare con qualcosa di ancora troppo giovane per potere stabilire se è il caso di investire o meno. La Luna, del resto, vuole solo farvi acquisire dati e confrontarli: non è la settimana delle scelte drastiche. Al lavoro, intanto, si prospettano nuove impennate grazie al talento che vi si riconosce.

Sagittario

Per voi Sagittario, questa dall’11 maggio è una settimana di scissione, con l’oroscopo animato dai trigoni in Ariete. Da cui vi arriva una grande forza, necessaria per portare a termine i progetti lavorativi. Marte stuzzica il vostro pianeta, Giove, a fare sempre di più. E non sempre chi vi sta intorno vi potrà seguire. Il cielo è davvero molto agitato per voi, con Urano in opposizione e la bella Venere che sembra un po’ creare distanze tra voi ed il partner. Con cui non sempre ci si comprenderà con il dialogo, ma l’attrazione seduttiva non mancherà di certo.

Capricorno

Molto più vigili e presenti, voi Capricorno, che state vivendo un momento concretissimo al lavoro. Ma che vi permette comunque di trovare lo spazio per prendervi cura di chi amate in maniera altrettanto concreta. È un cielo talmente intenso che potreste anche decidere di fare una proposta importante a chi amate. Anche se tra voi e il partner ci sono molte diversità, state prendendo tutto in maniera molto serena: il che vi rivela in una versione inedita della vostra tradizionale presenza di spirito granitica e incrollabile. I progetti in cui siete coinvolti hanno bisogno di tempo e voi, che sapete aspettare, vi siete rasserenati a viverlo al meglio.

Acquario

La settimana degli Acquario procede in maniera un po’ faticosa, per via delle energie solari e mercuriali che sembrano rallentarvi, in quanto in quadratura al vostro cielo. Ma che non riescono comunque a togliere splendore agli aspetti che sembrano darvi moltissimo. Come il trigono di Plutone e Urano, che sembra portare genialità e grande espansione: i successi lavorativi saranno tantissimi, ma per nulla fortuiti. Sono il frutto di quanto avete seminato nel passato. L’amore c’è, ma manca per voi afferrarlo. Poiché Venere vi strizza l’occhio dai Gemelli, ma voi preferite sempre concentrarvi sul lavoro e rimandare a tempi più leggeri, che non arriveranno.

Pesci

Questa settimana voi Pesci sognerete, come sempre, ad occhi aperti. Ma non avrete modo di perdervi nei sogni, poiché i pianeti determinano un bisogno di concretezza e solidità affettiva. Più con i piedi per terra in tutte le direzioni, sarete voi a dare certezza e solidità a tutto intorno a voi. Mentre la vostra capacità di proiettare il futuro vi spingerà a consigliare a chi amate di non perdere troppo tempo nel decidere se concludere qualcosa o meno. Siete stanchi di attardarvi o di vedere chi amate attardarsi nello svolgersi della vita, per le mollezze o l’inconcretezza altrui.