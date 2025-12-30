Oroscopo 2026 Pesci: tra i più amati dell’anno, sarà pura magia

Il 2026, per voi Pesci, è un anno di pura magia, con un oroscopo pieno d’amore! Sarete felici di sapere che sarete tra i più amati dell’anno. E che, coincidenza vuole, l’austero Saturno – con le sue prove che vi hanno fatto molto migliorare nel lavoro – esce dai vostri gradi e si ferma in Ariete. Dove diventa un ottimo amministratore dei vostri soldi. Ma non solo. La sorpresa più bella è che questo transito avverrà proprio nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, lasciandovi vivere un amore in piena libertà. Vediamo il resto dell’anno, stagione per stagione, nell’approfondimento dedicato della nostra rubrica astrologica.

Il 2026 dei Pesci: un cielo promettente per chi avrà coraggio

L’astrologo Marco Amato

In questo 2026 anche Nettuno, il vostro pianeta, esce dai vostri gradi. Ma il cielo è decisamente promettente anche per ciò che riguarda il lavoro: poiché Saturno e Nettuno, con la provocatoria complicità di Urano, sembrano darvi forza e coraggio per dare vita a un sogno che sia solo vostro. E che non vi faccia perdere ancora tempo in condizioni che non si svilupperanno mai come vorreste. È arrivato il momento di liberare uno spirito coraggioso e volitivo: non sarà solo un cambiamento, ma una vera e propria prova di coraggio. E di restituzione dei vostri meriti: da voi stessi e per voi stessi! Le asperità e i chiari di Luna, che ogni tanto potrà portare Urano, non vi spaventeranno. E proverete a cavalcare anche le proposte più audaci con una padronanza maggiore.

L’oroscopo per ogni stagione

Seppure timidi e sensibili, non dovrete fare altro che creare la vostra plancia di comando e gestire le vostre attività in maniera autonoma e concreta. L’oroscopo 2026 dei Pesci prevede per voi strumenti maggiore leggerezza in famiglia e più tempo per l’amore. Sarà un inverno che vi libera dalle catene e porterà a una primavera di coraggio. Di cui raccogliere i frutti in un’estate di amore, che proseguirà in un autunno di soddisfazione!

Buon 2026, Pesci!