Oroscopo 2026 Acquario: è l’anno dell’autoaffermazione

Il 2026 di voi Acquario è un anno di eccezionale bellezza, con un oroscopo che sa di grandissima autoaffermazione! Voi, gli originali dello zodiaco, avrete tutto l’appoggio dei vecchi saggi planetari: i pianeti lenti che vi aiuteranno a consolidare una volta per tutte le vostre vite. Fin dall’inizio dell’anno, l’apertura degli astri inaugura un ciclo importantissimo con la Luna di trigono in Gemelli. Segno che tornerà a ospitare Urano, il vostro pianeta timone, che finalmente si libra nel suo elemento, l’aria. Restituendovi la grande forza di voi fantasisti dello zodiaco, che rimettete le ali. Vediamo come, stagione per stagione, nell’approfondimento della nostra rubrica astrologica dedicato al vostro anno nuovo.

Il 2026 dell’Acquario: comincia una crescita esponenziale

L’astrologo Marco Amato

Saturno e Nettuno, amici per la pelle, consolidano una volta e per tutte la vostra posizione lavorativa. Facendovi crescere, diventare grandi e avere una forte autorità nel contesto lavorativo in cui vi troverete. Plutone nel vostro segno sarà particolarmente forte. Tanto da essere capace di farvi cambiare destino. Il 2026, infatti, è l’inizio di un ciclo di anni in cui la vostra crescita sarà sbalorditiva ed esponenziale. Giove vi condurrà in viaggio vostro malgrado, e dovrete accettare di essere molto più mobili. Affrontando la responsabilità di spese in più, ma che non devono farvi preoccupare: reggeranno investimenti e ritorni intelligenti.

L’oroscopo per ogni stagione

L’oroscopo 2026 di voi Acquario segnala anche la ripresa di una delle attitudini più belle e amate della vostra natura zodiacale: il nobile sentimento dell’amicizia. Si parte già con l’inverno, che vi somiglia e vi consola: facendovi sentire che non sarete mai più soli. Per arrivare a una primavera piena di passione e di amore, e un’estate fantastica fatta di viaggi. Chiudendo con un autunno tutto d’oro, che vi farà sentire solidi e sicuri.

Buon 2026, Acquario!