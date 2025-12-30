Oroscopo 2026 Cancro: un intenso anno di sogni realizzati

Per voi Cancro, il 2026 è un anno molto intenso e l’oroscopo inizia subito a farvelo capire con una forte connotazione romantica. Sarà il primo regalo per voi della vostra Luna che – con la sua tenerezza e il suo senso protettivo per gli affetti – ricompenserà le vostre aspettative. Vediamo come, stagione dopo stagione, nelle previsioni della nostra rubrica astrologica per il 2026 del vostro segno.

Il 2026 del Cancro: dall’amore al lavoro, si realizzano i desideri

L’astrologo Marco Amato

L’anno inizia dunque con dei desideri realizzati che riguardano l’amore. E prosegue con la protezione di Giove, che sembra davvero fare il suo dovere fino in fondo. Finché non scivolerà in Leone, garantendovi una nuova realtà economica e pratica decisamente migliorativa, che contribuirà a realizzare alcuni sogni da troppo tempo nel cassetto. Ma la vera rivoluzione, davvero importante, è quella costituita dalla quadratura di Saturno e Nettuno. Che, ad aprile, saranno in Ariete e vi imporranno di ascendere a livello carrieristico. In un cielo fortemente stimolante per le carriere in ascesa, che tirerà fuori i lati più ambiziosi di voi. Non senza fatica, perché sempre di una quadratura si tratta: ma che costituisce le motivazioni fondamentali e una grandissima resistenza da parte vostra. Ne varrà la pena.

L’oroscopo per ogni stagione

L’inverno 2026 del Cancro inizia bene e prosegue benissimo, con un oroscopo all’insegna di un romantico sogno che si avvera. La primavera sembra promettere altrettanto bene in ambito lavorativo e economico, portando a una realtà estiva che vi farà credere di vivere in un sogno. Sarà, infatti, l’estate più romantica della vostra vita. Indimenticabile, considerate le mutevolezze piacevoli e sorprendenti della volubile Venere, che vi tornerà a sorridere in maniera divertente per quasi tutto l’anno. E, infine, l’autunno vi fa ritornare a un’amata routine: che avrà del nuovo, ma che troverete rinfrancante e comoda.

Buon 2026, Cancro!