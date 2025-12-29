Oroscopo 2026 Gemelli: è l’anno in cui il cielo vi ricompensa

Il 2026 di voi Gemelli è davvero ricchissimo di eventi planetari e l’oroscopo promette di ricompensarvi non poco. Proprio a voi che, veloci e immediati come al solito, avete decostruito parte del vostro mondo per procedere verso un’evoluzione più ampia e profonda. E che dovrete tenere duro ancora per un po’ prima della vostra ricompensa: arriverà con la bella stagione, in cui potrete contare su un potentissimo Giove in Leone. Vediamo saranno il resto dell’anno nell’approfondimento della nostra rubrica astrologica dedicato al vostro segno.

Il 2026 dei Gemelli: dal lavoro ai cambiamenti, inizia l’ascesa

L’astrologo Marco Amato

Saturno e Nettuno, già da aprile, vi danno le risposte giuste al lavoro, che promette di fare cose ancora più grandi e solide. Poiché l’alleanza di fuoco di questi pianeti sembra darvi un incentivo a costruire meglio la vostra figura professionale. La nota saliente dell’anno, però, è il ritorno di Urano nei vostri gradi zodiacali: il pianeta della genialità e dell’elettronica sembra darvi una spinta propulsiva inaspettata. Per favorire le vostre nuove decisioni, le prese di posizione e i cambiamenti che verranno. In un 2026 in cui, dopo varie sperimentazioni, l’oroscopo segnala che voi Gemelli troverete la strada definitiva, che vi accompagnerà per sette anni. Non significa che tutto sarà concentrato in una sola cosa, ma che non dovrete più andare avanti a tentativi. Permettendovi di godere di una strada in ascesa, che vi porta a condizioni migliorative.

L’oroscopo per ogni stagione

L’inizio del 2026 dei Gemelli non sarà non scevro da pensieri, con l’oroscopo che vi avverte di alcune valutazioni da compiere. Del resto, l’inverno è meditativo: fatto di raccolta di dati e analisi obbligatorie. Ma arriverà la primavera a risvegliare tutto e cominciare a darvi risultati eccellenti. Che diventano un momento meraviglioso in estate, anche se in amore vorreste maggiore continuità. L’autunno, infine, vi trova finalmente risolti da problematiche e mancanze varie.

Buon 2026, Gemelli!