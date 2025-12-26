Oroscopo 2026 Sagittario: un anno pieno di grandi novità

26/12/2025

Il 2025 si sta avviando alla conclusione vedendovi protagonisti dello zodiaco. Voi Sagittario ospitate tanti pianeti transitanti, che arricchiscono la vostra vita e la conducono con forza verso un 2026 che l’oroscopo descrive pieno di grandi novità. Di sorprese e trasformazioni, ma anche di morbidezza e ottimismo. Come, stagione per stagione, nell’approfondimento della nostra rubrica astrologica dedicato al vostro 2026.

L'astrologo Marco Amato e il suo oroscopo su MeridioNews
L’astrologo Marco Amato

Il 2026 del Sagittario: un trigono da fare invidia

Nei primi due mesi dell’anno, Saturno cambia sede e, rituffandosi nel fuoco dell’Ariete, inizia subito un bellissimo trigono. Che crea impennate lavorative forti e significative. E rende anche l’amore è più stabile: si parla di futuro con il partner. Urano darà degli scossoni ritornando in Gemelli, ma non temete: movimenterà la vostra vita con delle sorprese utili e positive. Mentre la faccenda più importante dell’anno sarà costituita dal vostro pianeta, Giove, che transita in Leone e accende un trigono di fuoco da fare invidia. In maniera concomitante si accenderà anche l’opposizione con Plutone in Acquario, che vi farà venire voglia di dare un significato nuovo a tutto, di trasformare ciò che c’è e di creare dell’altro. Al lavoro, i progetti che sembravano posticipati finalmente tornano alleati. E, dopo 14 lunghi anni, ecco che il vostro secondo pianeta, Nettuno, tornerà in aspetto positivo in un magnifico trigono.

L’oroscopo per ogni stagione

Un cielo affollato, dunque, che restituisce all’oroscopo di voi Sagittario il senso di questo ricco 2026. E seda i vostri animi inquieti, facendovi tornare morbidi e positivi come piacete a tutti. L’inverno sblocca qualcosa di importante. La primavera porta improvvise novità e l’estate fa sì che le condizioni generali si assestino su un’apertura felice delle vostre vite. Con Giove che torna a essere il vostro timone positivo. L’autunno, infine, si prospetta tutto da godere.
Buon 2026, Sagittario!

