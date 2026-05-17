Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Gli effetti della Luna nuova in Toro si fanno sentire in questa settimana dal 18 maggio 2026: con un oroscopo che parla la lingua della novità. Ecco come, segno per segno, nell’approfondimento settimanale della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per voi Ariete l’oroscopo della settimana dal 18 maggio, dopo la Luna nuova appena occorsa, tra la fine del Toro e l’inizio dei Gemelli, segnala un’enorme quantità di doveri. Cose da fare che riguardano la casa, firme e qualche impegno da prendere. Ma che nasce sotto i migliori auspici possibili, per costruire un futuro solido e pieno di certezze. In amore, Venere vi strizza l’occhio: vi chiede di comunicare meglio e curare un po’ di più le vostre uscite sociali.

Toro

Per voi Toro la benedizione della Luna nuova, avvenuta nei vostri gradi, sembra segnare un periodo zodiacale della vostra vita eccellente. Che si incentra molto sulla serenità, sull’amore e sulle passioni. La ricerca di sicurezze al lavoro ha, finalmente, fruttato e voi adesso godete di una certa calma. Che vi dà lo spazio necessario per recuperare affetti e socialità. Il prossimo fine settimana sembra molto passionale e intenso.

Gemelli

Una bellissima settimana, questa dal 18 maggio, per voi Gemelli, con un oroscopo segnato da Luna, Venere e Urano dalla vostra. Col cui appoggio ricostituite un mondo affettivo e sociale davvero piacevole. Per i single potrebbe succedere di tutto: incontri e ambienti nuovi porteranno molta fortuna. Chi è in coppia, invece, è in un momento di grande passione e amore. Ma il lavoro esplode e chiede sempre di più, e gli impegni a cui non potete sottrarvi tolgono un po’ di momenti intimi. Il vostro cielo promette, in termini lavorativi, evoluzioni epocali.

Cancro

Una settimana all’insegna di una Luna che fa meraviglie nel cielo zodiacale, mettendo voi Cancro di nuovo al centro dell’attenzione. Sarà soprattutto il campo affettivo, con gli intrecci di Marte e Venere, a rappresentare un vero e proprio alternarsi di emozioni e tantissime novità. Che si ripercuotono sul vostro umore, distraendovi per un po’ da ogni cruccio possibile. Il vostro cielo, inoltre, vi fa prendere più sul serio il lavoro: campo dal quale arriva anche una proposta inaspettata e piena di possibilità nuove.

Leone

In questa settimana dal 18 maggio, voi Leone, toccherete con mano una realtà nuova: il vostro oroscopo dice che tutto è cambiato. E che potrete vivere in maniera migliore, se accettate questi cambiamenti che, da un punto di vista pratico, sono positivi. Un po’ meno emotivamente. Anche al lavoro ci saranno nuovi assetti, mentre voi conservate una stabile figura professionale. Per adesso vi insospettiscono una serie di ambiguità che non comprendete fino in fondo, ma vi darete il tempo necessario per capire e sapervi muovere a vostro agio.

L’astrologo Marco Amato

Vergine

La settimana inizia alla grande per voi Vergine, all’insegna della passione e della possibilità di gestire al meglio i vostri amori, che sembrano semplificarsi e prendere corsi più evolutivi. La vostra condizione emotiva migliora molto a metà della settimana, quando il cielo si fa più duro e vi chiede di scendere in campo in maniera più autoritaria. Anche il lavoro va alla grande e mille nuove novità espandono le possibilità di nuove soddisfazioni da direzioni inaspettate.

Bilancia

Questa dal 18 maggio è la prima settimana, per voi Bilancia, in cui l’oroscopo segnala l’inizio di una nuova applicazione della vostra vita. È soprattutto il lavoro che vi ha imposto di evolvere e seguire strade nuove. Poiché la vostra vita è in procinto di cambiare moltissimo, verso cose più pratiche e nuove, che vi aiuteranno a variare le occupazioni e daranno ciò che serve per vedere le cose in maniera diversa. Venere è in trigono in Gemelli: l’amore c’è, ma rischia di funzionare in maniera un po’ ambigua e contraddittoria.

Scorpione

Per voi Scorpione è una settimana inaugurata dalla Luna nuova in opposizione. Che vi mette nelle condizioni di essere più sensibili e irritabili del solito, rispetto alle incomprensioni che si possono creare nei rapporti. I capricci di Marte vi possono rendere sia più sensuali e attrattivi che molto più bellicosi e guerrieri. Scegliete, quindi, come dosarvi e trovate la maniera giusta di comunicare, ora che Mercurio non è più nemico. In amore c’è molta energia: provate a sfruttarla bene e con un pizzico di ironia.

Sagittario

Cielo un po’ complicato per voi Sagittario, che nel lavoro siete presi in maniera fortissima da nuovi progetti e promesse. Mentre il passaggio del Sole in Gemelli vi stanca non poco, eccovi alle prese con una grandissima confusione in relazioni alquanto complesse. Sicuramente è un momento di attrazione e pensieri un po’ destabilizzanti, per voi che subite il fascino di qualcosa di nuovo. Ed eccovi di nuovo indecisi. Mentre aspettate che il vostro pianeta, Giove, ritorni a comunicare con voi, non perdetevi, in questi ultimi mesi complicati, in cose effimere.

Capricorno

Iniziate una settimana da Capricorno redivivi e pieni di energia. Grazie a un Marte molto forte, che vi avvantaggia in molte direzioni e vi chiede di fare di più rispetto a tante cose che vi interessano. Non solo al lavoro, ma anche con una mente costruttivamente rivolta a creare qualcosa di solido con il partner. Le condizioni dell’amore e della passione ci sono tutte: fruitene, quindi, in maniera serena e lungimirante, come solo voi sapete fare.

Acquario

La settimana di voi Acquario è segnata da un ingolfamento di attività che richiederanno una certa lucidità. Fare funzionare più cose contemporaneamente è per voi motivo di grande soddisfazione, ma non dovrete trascurare voi stessi. Visto che di lavoro siete pieni e mietete molte soddisfazioni, non dimenticatevi di prestare ascolto a una Venere che vi chiede partecipazione e coraggio. Per dare il via a una passione senza precedenti. Anche Marte stride: provocandovi e sciogliendo un po’ del vostro ghiaccio.

Pesci

Una settimana tutta sentimentale per voi Pesci, che siete sempre presi in maniera totalizzante dai sentimenti. Ottima per i single, che incontrano un amore o un pensiero stupendo, che li trascina in un mare in cui è sempre loro congeniale naufragare. Nelle cose pratiche siete un po’ distratti e con un problema di comunicazione con qualche collaboratore. Nulla che non si possa superare, mettendo in campo una certa dolcezza che vi appartiene. Al lavoro, intanto, potreste separare la vostra strada da persone che vi rallentano o appesantiscono.