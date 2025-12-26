Oroscopo 2026 Leone: gioite, è il vostro anno

Il 2026 è l’anno del Leone e l’oroscopo vi dice: gioite, voi che siete nati sotto questo segno zodiacale! Il grande Giove, da metà anno, entrerà nei vostri gradi dopo 12 anni, regalandovi un periodo felice e una grande riuscita. Che vi ridarà vigore e slancio e vi aiuterà a sintetizzare problemi pratici, legali o economici. Ma che vi porta anche a grandi vette lavorative. Complici anche Nettuno e Saturno che costruiscono per voi una posizione professionale ambita, o quanto meno da voi desiderata da tempo. Vediamo come e quando, stagione per stagione, nell’approfondimento della nostra rubrica astrologica dedicato al 2026 del vostro segno.

L'astrologo Marco Amato e il suo oroscopo su MeridioNews
L’astrologo Marco Amato

Il 2026 del Leone: l’anno dell’espansione

Un trigono di fuoco stabilisce per voi la ribalta in senso pieno. Il vostro cielo è decisamente importante e si allea con gli altri segni di fuoco generando moltissimo in termini produttivi. Avrete voglia di stare bene, evolvervi, espandervi e darvi possibilità nuove. Saturno e Nettuno collaborano, peraltro, non solo in senso carrieristico – che appartiene più al pianeta degli anelli – ma anche da un punto di vista spirituale, talento più inerente al Dio dei mari. E sembrano spingere il Leone a vedere più profondamente dentro se stesso e a scavare fino in fondo. Per raccontare ancora meglio alcune parti di voi che avete trascurato molto negli anni. Il vostro oroscopo segnala un 2026 ottimo per recuperare tutto ciò che voi Leone reputavate perduto.

L’oroscopo per ogni stagione

L’inverno è sempre alle prese con la freddezza delle opposizioni in Acquario che, a volte, vi obbligheranno a fare un passo indietro. Ma niente paura: arriverà la primavera, in cui si renderanno serie le promesse di espansione di Saturno e Nettuno nel lavoro. Mentre l’estate sarà una delle più belle della vostra vita. E l’autunno non è certo una fine, non abbiate timore di alcuno smorzamento, anzi…
Buon 2026, Leone!

