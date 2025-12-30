Oroscopo 2026 Scorpione: un anno benedetto dall’ascesa

Per voi Scorpione, il 2026 sarà un anno letteralmente benedetto: con un oroscopo che parte nel 2003. Quando è iniziato uno spietato logorio di transiti che vi ha messo a dura prova. E costretto a lottare per trasformare e cercare la vostra collocazione nel mondo. Non solo ci siete riusciti, ma finalmente il cielo vi solleva da tantissimi fardelli! Vediamo come, stagione dopo stagione, in questo atteso 2026 del vostro segno, analizzato dalla nostra rubrica astrologica.

Il 2026 dello Scorpione: la vostra ascesa si fa stabile

Urano, dopo avervi sconvolto la vita per sette anni, scivola in Gemelli, mettendo fine alla tremenda posizione che ha generato imprevisti e condizioni inattese. Adesso il vostro cielo si fa più stabile e sereno. Giove dal Cancro e Saturno e Nettuno dai Pesci vi hanno triangolato positivamente, facendovi compiere negli ultimi tre anni – e, in particolare, nell’ultimo – dei balzi in avanti al lavoro significativi e importantissimi. E adesso, in questo 2026, vi sproneranno a prendervi un ruolo ancora più prestigioso e di potere! Plutone è il più significativo visto che, dalla quadratura in Acquario, sta letteralmente erodendo una serie di ostacoli: con fatica ma, ancora una volta, con una lauta ricompensa in cambio.

L’oroscopo per ogni stagione

A parte le bizze di Marte, che sarà molto mutevole nel 2026, l’oroscopo promette agli Scorpione un anno da favola. Fatto di amore conquistato, di sentimenti che si rivelano e diventano palesi, senza dubbi, anche se il coefficiente di gelosia aumenterà notevolmente. L’inverno vi fa partire sereni e sicuri in tutto, per arrivare a una primavera che vi alleggerirà come non accadeva da anni. L’estate sarà fatta di sfacciata felicità e soddisfazione, fino a un autunno che vi vuole di nuovo competitivi al lavoro e pieni di nuovi obiettivi.
Buon 2026, Scorpione!

