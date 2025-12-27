Oroscopo 2026 Toro: un anno di sorprese e conquiste

27/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Per voi Toro il 2026 sarà un anno meraviglioso, che l’oroscopo prospetta pieno di grandi sorprese. Ma anche di conquiste che attestano il coraggio e il valore che avete dimostrato, muovendovi in maniera progettuale e rischiosa negli ultimi mesi di questo 2025, ormai al termine. Vediamo cosa vi riservano le stelle, stagione per stagione, nell’approfondimento della nostra rubrica astrologica dedicato al nuovo anno del vostro segno zodiacale.

L'astrologo Marco Amato e il suo oroscopo su MeridioNews
L’astrologo Marco Amato

Il 2026 del Toro: lavoro e fortuna tra Giove e Urano

Con un Giove ancora favorevole in Cancro per metà dell’anno, il successo è garantito da un punto di vista economico. Poiché siete bisognosi di rivedere una certa quantità di fortuna, che vi servirà molto per ricaricare le energie. E non solo. Sarà utile anche per valutare la vera forza del vostro segno, che risiede nel temutissimo Urano. Pianeta del cambiamento a voi non congeniale, vi ha sconvolto la vita per sette lunghi anni: ma, adesso, riprende il suo moto in Toro e vi trascina letteralmente in un’epoca diversa. Rassicurandovi e dicendovi che i paventati cambiamenti non hanno fatto altro che migliorare la vostra condizione. Rendendovi indipendenti e liberi di vivere il lavoro e l’economia in maniera molto più disinvolta.

L’oroscopo per ogni stagione

Anche il resto del vostro cielo collabora. Saturno e Nettuno saranno poco rumorosi nel 2026 e vi lasceranno campo libero: con un oroscopo che vuole vuoi Toro senza ansie né costrizioni. Saranno molto importanti le rotazioni di Mercurio in Pesci e di Venere, che sarà splendida in questo meraviglioso anno. Il che significa una cosa: l’anno inizia all’insegna dell’amore, cari Toro redivivi, e l’inverno sembrerà meno freddo. Mentre la primavera vi porta la fioritura delle vostre carriere, l’estate l’indipendenza e l’autunno chiude stupendamente con una ritrovata stabilità interiore e un progetto o un’impresa nuova che decollano.
Buon 2026, Toro!

