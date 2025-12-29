Oroscopo 2026 Bilancia: è l’anno in cui cadono le finzioni

29/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Il 2026, per la Bilancia, sarà un anno davvero diverso dagli altri: in cui l’oroscopo segnala la caduta della diplomazia a tutti i costi. E che vi porta a fare i conti con tutto ciò che si reggeva solo per il vostro bisogno di armonia. Mentre si abbatterà di molto la soglia di tolleranza agli altri e cadranno vecchie abitudini e collaborazioni che non possono darvi più nulla. Vediamo come, stagione per stagione, nell’approfondimento dedicato della nostra rubrica astrologica dedicato al nuovo anno.

Il 2026 della Bilancia: il lavoro e l’amore

L'astrologo Marco Amato e il suo oroscopo su MeridioNews
L’astrologo Marco Amato

Saranno Saturno e Nettuno a darvi i parametri assoluti di ciò che non dovete più sostenere a tutti i costi. Per lasciare andare senza troppe remore dovrete fare i conti con i vostri cambiamenti interiori. E, fin da febbraio, misurarvi con una non limabile realtà. Non è un anno brutto, poiché da luglio in poi avrete anche il sostegno di Giove, che impedirà all’economia di precipitare. Ma dovrete fare molta attenzione agli investimenti e a chi si propone a voi in termini collaborativi, poiché rischiate di investire in direzioni non meritevoli. Sarà un anno che decostruisce le finzioni, e vi renderà meno attaccati alle formalità. Per quanto riguarda l’amore, Marte e Venere promettono di farvi sorridere molto dopo marzo. Periodo d’oro per i single, che sembrano addivenire a un amore vero e passionale. Mentre le coppie datate riscoprono l’apertura e la fiducia reciproca.

L’oroscopo per ogni stagione

Un 2026 complesso ma importante, insomma, per i Bilancia, con un oroscopo che prova a prepararvi al meglio. L’inverno inizia con i conti da fare e qualcosa da abbondare per sempre. Pe chi farà finta di non capire, arriverà la primavera a urlare di cambiare sistema lavorativo e di puntare agli obiettivi veri. Senza farvi confondere dai dettagli o dall’estetica fine a sé stessa. Meglio dopo: con un’estate che saprà di cambiamenti e passioni, e un autunno in cui Urano e Plutone creeranno qualcosa di nuovo per voi.
Buon 2026, Bilancia!

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
di

Ambasciatore astrologico non porta pena: l’oroscopo 2026 dei segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – è segnato da qualche difficoltà. Ma anche, nella seconda parte dell’anno, dalle opportune ricompense. Fra i tre, un solo segno può dirsi più aereo che mai: ed è l’Acquario, per cui il 2026 sarà un anno di eccezionale bellezza, […]

Oroscopo 2026 Gemelli: è l’anno in cui il cielo vi ricompensa
di

Il 2026 di voi Gemelli è davvero ricchissimo di eventi planetari e l’oroscopo promette di ricompensarvi non poco. Proprio a voi che, veloci e immediati come al solito, avete decostruito parte del vostro mondo per procedere verso un’evoluzione più ampia e profonda. E che dovrete tenere duro ancora per un po’ prima della vostra ricompensa: […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze