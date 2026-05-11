Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione di corsi di formazione in Sicilia dall’edilizia al verde, passando per il lavoro amministrativo di segreteria. Ecco la panoramica delle opportunità, le informazioni e le scadenze nella nostra rubrica dedicata a formazione e lavoro, con i consigli dell’Associazione Atlantic, ente accreditato per corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Le nuove opportunità di formazione al lavoro

Guardando al mercato del lavoro di oggi e alle richieste di personale qualificato, sono quattro i percorsi formativi su cui puntare:

corsi per addetto alle murature, intonaci e posa di materiali lapidei ;

; un corso per addetto amministrativo segretariale ;

; un corso per addetto alla sistemazione e manutenzione delle aree verdi.

Si tratta di percorsi pensati per fornire competenze pratiche e subito spendibili, in settori che continuano a offrire concrete opportunità occupazionali. Dall’edilizia alla manutenzione del verde, fino all’ambito amministrativo, le aziende ricercano sempre più personale formato e qualificato.

Come funzionano i corsi: tempi e certificazione

I corsi erogati dall’Associazione Atlantic nella sede di Palagonia, nel Catanese, partiranno dal 3 giugno e termineranno entro dicembre 2026. Prevedendo una parte in aula e alcune ore in stage, per l’acquisizione di competenze pratiche. Le iscrizioni sono fissate entro l’1 giugno. Uno degli aspetti più importanti di questi percorsi riguarda il valore della certificazione finale. I corsi, infatti, prevedono il rilascio di attestati di qualificazione e certificazione delle competenze, strumenti fondamentali per arricchire il proprio curriculum e presentarsi in modo efficace nel mercato del lavoro.

L’importanza di una formazione qualificata

In un mondo sempre più competitivo, oggi cercare lavoro non basta più: servono competenze solide, aggiornate e costruite in linea con le esigenze reali delle imprese. La formazione diventa così un ponte concreto tra domanda e offerta di lavoro, creando opportunità sia per chi è alla ricerca di una prima occupazione sia per chi desidera reinserirsi professionalmente. In questo caso, in Sicilia, in ad alta richiesta di lavoro come edilizia, manutenzione del verde e segreteria, sostenuti da strumenti pubblici come i corsi di formazione che rientrano nell’avviso 1 POC 2026.