Il suo fermo era stato convalidato a dicembre, adesso il 33enne netino Vincenzo Di Giovanni ha confessato di essere stato lui a esplodere i colpi di pistola che hanno colpito alla testa e ucciso il 17enne Pierpaolo Mirabile che era morto dopo due giorni di ricovero all'ospedale Garibaldi di Catania. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, Di Giovanni ha specificato anche che le sue intenzioni non erano di uccidere il ragazzo.