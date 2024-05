La droga nascosta tra aglio e cipolla, arrestato un venditore ambulante a Mistretta

Dieci panetti di hashish nascosti tra aglio e cipolle. È quanto i carabinieri di Mistretta (in provincia di Messina) hanno trovato nel cofano dell’auto di un venditore ambulante palermitano di 41 anni. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 41enne è stato fermato da una pattuglia di militari, mentre si trovava alla guida della sua Station Wagon a Mistretta. Durante le operazioni di controllo, l’uomo avrebbe mostrato un atteggiamento insofferente, che ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche ed effettuare una perquisizione.

Nel bagagliaio dell’auto, ben nascosti aglio e cipolle, i militari hanno trovato dieci panetti di hashish in confezioni sottovuoto del peso complessivo di oltre un chilo. L’uomo è stato portato in caserma e arrestato. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.