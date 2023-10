Dalla città alla vetta dell’Etna con un unico biglietto: nasce CraterExpress. «Mare e cielo uniti in mezza giornata»

«Era come avere la zip del giubbotto chiusa sopra e aperta sotto: ecco, noi abbiamo voluto chiudere la zip di questo giubbotto». Indispensabile se si parla di Etna, dove fa sempre fresco. È nato così CraterExpress , la nuova proposta che permette di raggiungere la vetta del vulcano a partire dal centro di Catania, con quattro servizi in un unico biglietto: bus turistico, funivia, bus 4×4 ed escursione con il gruppo guide alpine Etna Sud. «Uniamo mare e cielo, portando idealmente la cabinovia in piazza San Placido – spiegano da Funivia dell’Etna, promotori dell’iniziativa in collaborazione con la ditta di trasporti Scionti – Perché, quando c’è un’attrazione, bisogna renderla davvero accessibile». Per tutti, dai cittadini ai turisti: «Ospiti da trattare con cura in un flusso d’accoglienza organizzato in ogni passaggio». Dimenticandosi di alzatacce al mattino presto e file per le varie tappe del viaggio, «express, ma senza fretta».

Perché, finora, raggiungere l’Etna senza un mezzo proprio era complicato. Un problema spesso posto dalle strutture ricettive della città, ma senza soluzione se non gli autobus di linea – pochi e senza prenotazione – o noleggiando un mezzo. A cui aggiungere le file e i costi per salire in quota – con la funivia o i fuoristrada – e dell’eventuale visita guidata. Da qui l’idea di un’unica esperienza – con partenza dalla centrale piazza San Placido, raggiungibile con una passeggiata dal resto del centro cittadino – che andrà arricchendosi di nuove possibilità: dalla vendita dei biglietti online – sul sito di Funivia dell’Etna e sui portali specializzati in esperienze turistiche – a un’audioguida geolocalizzata e disponibile in diverse lingue, fruibile dal proprio smartphone. Arrivati al Rifugio Sapienza, i visitatori hanno già a disposizione un percorso agevolato per ritirare il proprio ticket e continuare la salita verso i luoghi più affascinanti del vulcano. Insieme alle guide esperte sarà possibile vedere i crateri Barbagallo, frutto dell’eruzione perfetta del 2002; l’area vulcanica di Torre del filosofo, a oltre 2.900 metri; e i crateri sommitali dell’Etna. Esperienza che presto sarà disponibile anche al tramonto: con partenza dalla città nel pomeriggio e rientro in serata.

CRATEREXPRESS MORNING (bus + funivia + bus 4×4 + guida)

tutti i giorni – partenza ore 9 da piazza San Placido (ritrovo 8.45) – rientro a Catania ore 15

Arrivo al piazzale Rifugio Sapienza per le 10.30. Funivia fino a quota 2.500 e poi ancora su a 2.900 metri con gli Unimog 4×4. Lì, insieme alle guide alpine-vulcanologiche Etna Sud, è prevista una breve escursione ad alta quota. Il punto di raccolta per il rientro è fissato alle 13.30.

– tariffe: adulti 95 euro; bambini (fino a 10 anni) 65 euro; infanti (fino a 4 anni) 10 euro

– biglietti disponibili presso la biglietteria Scionti CityTour (via Vittorio Emanuele II, 155 a Catania), tutti i giorni, ai seguenti orari: 8.45-17 (info 0956143074 – WhatsApp +39 334 947 5517)

