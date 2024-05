Catania, sequestrati cento chili di vongole

Cento chili di vongole veraci sono stati sequestrati dalla polizia marittima della guardia costiera di Catania. I molluschi, che sono stati trovati a bordo di un mezzo, erano destinati alla vendita locale. Dagli accertamenti effettuati, però, le vongole sono risultate senza la necessaria etichettatura per identificare il

prodotto e tracciarne la provenienza.

Per questo, gli ispettori hanno sanzionato l’uomo con un verbale amministrativo di 1500 euro. Le vongole, dichiarate dal personale sanitario dell’Asp di Catania ancora in stato vitale, sono state rigettate in mare con l’aiuto di un battello in dotazione alla guardia costiera di Catania.