La sicurezza di un’auto sempre nuova: ecco i sistemi avanzati d’assistenza alla guida garantiti con il noleggio

Dal controllo della velocità alla segnalazione di un imminente pericolo. Sono gli Adas, i sistemi avanzati di assistenza alla guida che aumentano non solo la sicurezza, ma anche il comfort durante i viaggi in auto. Più o meno sofisticati, i principali strumenti Adas sono ormai di serie nelle auto più nuove. Secondo i dati della Commissione europea, infatti, il 93 per cento degli incidenti è legato al fattore umano e i sistemi Adas saranno in grado di prevenire – tra il 2022 ed il 2038 – circa 25mila morti e 140mila feriti sulle strade dei Paesi europei.

Come funzionano i sistemi d’assistenza alla guida

In principio furono i sensori di parcheggio, ormai comuni anche su auto non nuovissime. Per lo più segnalatori acustici nel caso in cui ci si avvicini troppo a un’altra auto in sosta o a un muretto, ma anche nell’eventualità di un pedone che decida di passare all’improvviso durante una retromarcia. Uno strumento poi migliorato con la presenza di telecamere e schermi e che rappresenta solo il più noto dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, sempre più sofisticati e diffusi sui nuovi veicoli. Oggi gli Adas vengono classificati secondo una scala di cinque livelli di automazione crescente: dal livello 0, in cui tutto il controllo resta al guidatore, al livello massimo – per il momento solo teorico – con un vero pilota automatico. Alcuni prototipi di veicoli hanno oggi raggiunto il livello 4, in cui il sistema è in grado di comandare alcune parti dell’auto in maniera autonoma, rispondendo in maniera dinamica agli eventi esterni. Ma, a partire dal 2022, tutte le nuove auto in commercio hanno almeno sette assistenti Adas, reputati obbligatori a livello europeo. Gli stessi a disposizione dei guidatori che scelgono un’auto sempre nuova con il noleggio a lungo termine.

I sette sistemi Adas più utili (e obbligatori)

Secondo le nuove disposizioni dell’Unione europea, tutte le auto omologate a partire da luglio 2022 dovranno essere dotate di serie di almeno sette sistemi avanzati di assistenza alla guida. Ecco quali:

1. Adattamento intelligente della velocità: riconosce il limite stabilito nella strada percorsa tramite apposite telecamere in grado di leggere i segnali stradali o accedendo alle mappe con il segnale gps. In questo caso, a essere obbligatoria è la predisposizione all’installazione di questo strumento, che può comportarsi in maniera passiva (segnalando soltanto al conducente il superamento del limite) oppure attiva (adattando automaticamente la velocità ma comunque consentendo al guidatore di superarla per eventuali motivi di sicurezza, come un ostacolo improvviso).

2. Blocco motore con etilometro: anche detto dispositivo alcolock, misura il tasso alcolemico del conducente prima che si metta alla guida. E, in caso di superamento dei limiti di legge, gli impedisce di mettere in moto l’auto. Anche in questo caso, a essere obbligatoria al momento è solo la predisposizione a una eventuale installazione.

3. Avviso di stanchezza del conducente: rileva l’eventuale sonnolenza o altri segnali di

possibile distrazione per affaticamento tramite il movimento degli occhi e del viso di chi

guida e un apposito sensore sullo sterzo, avvisando con un segnale acustico.

4. Mantenimento della corsia di marcia: un avviso al guidatore di aver oltrepassato la striscia continua, tramite un suono o una vibrazione dello sterzo o del sedile. In alcuni modelli, può agire in autonomia riportando il veicolo all’interno della corsia.

5. Frenata automatica di emergenza: il sistema rileva il pericolo tramite telecamera e sensori e, dopo aver calcolato velocità e traiettoria, avverte con un segnale acustico per poi fermare automaticamente l’auto prima dell’impatto con un ostacolo.

6. Telecamera retromarcia: già molto diffuso, questo strumento segnala con un suono se si è troppo vicini a un’altra auto o a un pedone di passaggio e, in alcuni casi, può anche arrestare il veicolo autonomamente.

7. Scatola nera: utile a registrare una varietà di informazioni, dalla velocità alla posizione, ma anche lo stile di guida di chi conduce il veicolo e l’attivazione o meno dei sistemi Adas. Particolarmente utile in caso di incidente per ricostruire dinamiche e responsabilità.

