Perquisizioni e posti di controllo , con l’impiego di oltre 200 carabinieri , provenienti anche dalle altre provincie dell’Isola, stanno eseguendo un blitz al quartiere dei Caminanti, a Noto , in provincia di Siracusa . Sono state rinvenute diverse armi, relativo munizionamento e ingenti somme di denaro. Al vaglio ci sarebbero le posizioni di diversi soggetti, ma per il momento i dettagli sono ancora riservati. «Al momento siamo solo su Noto - spiega il tenente colonnello Raffaele Ruocco a MeridioNews - stiamo cinturando il quartiere».

Tra le armi rinvenute ci sono pistole, fucili e armi bianche. «L'operazione - prosegue Ruocco - è il segnale della presenza dello stato in un quartiere che non si ferma davanti a niente, neppure davanti alle gravi condizioni di un ragazzo». Il riferimento è al minore colpito alla testa ieri e ricoverato in gravi condizioni al Pronto soccorso netino. «Le attività sono ancora in corso - spiega Ruocco - stiamo facendo delle verifiche con le squadre dell'Enel anche per furto di energia elettrica».