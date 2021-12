Un fermo con l'accusa di omicidio è stato eseguito dai carabinieri di Siracusa nei confronti di un uomo accusato di avere ucciso Paolo Mirabile. Il 17enne, che lo scorso 2 dicembre è stato centrato alla testa da un colpo di pistola al termine di una lite a Noto, nel Siracusano.

Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Siracusa al termine di un'indagine che aveva portato a diversi blitz nel quartiere dove avvenne l'agguato, fino all'ultima perquisizione nei giorni scorsi con la scoperta in una grotta di armi e munizioni, che sono stati portati nei laboratori del Ris di Messina per le analisi. Mirabile era salito in auto, ed era stato centrato da un proiettile: immediato il trasferimento all'ospedale Garibaldi di Catania dove, alcuni giorni dopo, era stata dichiarata la morte cerebrale.