Una lite tra due gruppi di persone avrebbe scatenato la sparatoria e il successivo ferimento del 17enne in via Platone, a Noto. Il ragazzo attualmente si trova in gravi condizioni al reparto di Rianimazione del Garibaldi di Catania, ferito gravemente alla testa da un colpo di pistola. La lite è avvenuta tra gruppi appartenenti ai nomadi camminanti. Il ragazzo era poi salito a bordo di una macchina insieme ai suoi familiari quando è stato raggiunto dal colpo di pistola. Mentre è stata aperta un'inchiesta dalla procura per tentato omicidio