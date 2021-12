Un proiettile esploso da una pistola lo ha raggiunto alla testa e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni. È quando successo a un minore a Noto, in provincia di Siracusa. Secondo una ricostruzione delle forze dell'ordine, il giovane si trovava in auto, in compagnia dei familiari, quando il proiettile sparato dalla strada lo ha colpito alla testa.