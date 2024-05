Licata, 20enne morta durante la festa del patrono: aperta un’inchiesta per omicidio colposo

La procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di una ventenne di Licata, in provincia di Agrigento. La giovane, mentre passeggiava tra le bancarelle allestite in occasione della festa patronale di Sant’Angelo, si è sentita male e si è accasciata al suolo.

La ragazza ha accusato un forte mal di testa ed è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è stato accertato il decesso. La pubblico ministero Giada Rizzo ha disposto l’autopsia nell’ambito di un procedimento che ipotizza il reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Nel pomeriggio sarà conferito l’incarico al medico legale Sergio Cinque.