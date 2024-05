Un accordo tra cliente e dipendente per non pagare gran parte della merce. A San Gregorio, nel Catanese, un 39enne di Catania e un 41enne di Sant’Agata Li Battiati – sempre in provincia di Catania – sono stati denunciati dai carabinieri per tentato furto aggravato dal mezzo fraudolento. Il 39enne, dipendente del reparto macelleria di un supermercato, e il 41enne – che è entrato nell’attività come cliente – si sarebbero messi d’accordo al banco. I due – che sarebbero amici – avrebbero riempito due sacchetti su tre, poi il 41enne sarebbe andato a pagare. A quel punto, però, il cassiere si è insospettito a causa del gran numero di confezioni contenute nei sacchetti. Sebbene sulle buste ci fossero degli scontrini, l’addetto ha deciso di fare una verifica.

Sembra che il 41enne si fosse presentato a pagare tre sacchetti su cui erano stati applicati due scontrini adesivi da 7,50 euro ciascuno e un sacchetto da 4,50. Pare però che le buste contenessero merce per 62,19 euro. Inoltre in due dei tre sacchetti sono stati trovati prodotti di macelleria, nonostante lo scontrino dicesse che si parlava di prodotti di salumeria. Questi avrebbero avuto anche indicazioni difformi rispetto all’effettivo contenuto. Il terzo sacchetto avrebbe avuto svariati prodotti di salumeria senza etichettatura che ne indicasse la tipologia o il prezzo. Dopo l’intervento dei carabinieri le due persone denunciate hanno ammesso quanto i militari gli hanno contestato.