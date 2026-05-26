Comunali 2026 in Sicilia: i risultati definitivi dei grandi Comuni al voto

26/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

PROVINCIA DI PALERMO
I risultati del Comune di Carini
I risultati del Comune di Termini Imerese

PROVINCIA DI CATANIA
I risultati del Comune di Bronte
I risultati del Comune di San Giovanni La Punta

PROVINCIA DI MESSINA
I risultati del Comune di Messina
I risultati del Comune di Milazzo
I risultati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

PROVINCIA DI AGRIGENTO
I risultati del Comune di Agrigento

PROVINCIA DI SIRACUSA
I risultati del Comune di Augusta
I risultati del Comune di Lentini
I risultati del Comune di Floridia

PROVINCIA DI ENNA
I risultati del Comune di Enna

PROVINCIA DI TRAPANI
I risultati del Comune di Marsala

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