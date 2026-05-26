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Comunali 2026 in Sicilia: i risultati definitivi dei grandi Comuni al voto
PROVINCIA DI PALERMO
I risultati del Comune di Carini
I risultati del Comune di Termini Imerese
PROVINCIA DI CATANIA
I risultati del Comune di Bronte
I risultati del Comune di San Giovanni La Punta
PROVINCIA DI MESSINA
I risultati del Comune di Messina
I risultati del Comune di Milazzo
I risultati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
PROVINCIA DI AGRIGENTO
I risultati del Comune di Agrigento
PROVINCIA DI SIRACUSA
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PROVINCIA DI ENNA
I risultati del Comune di Enna
PROVINCIA DI TRAPANI
I risultati del Comune di Marsala