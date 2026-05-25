Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a Lentini
I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Lentini: tre gli sfidanti in corsa per la carica di sindaco del centro del Siracusano. A sfidarsi nel triello lentinese sono il candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra Giuseppe Fisicaro, il rappresentante del fronte progressista e di centrosinistra Enzo Pupillo ed Efrem Sanzaro, lontano dagli schieramenti tradizionali.
sezioni scrutinate: 0 / 32
|CANDIDATO SINDACO
|VOTI
|%
|GIUSEPPE FISICARO
Fratelli d’Italia
Lentini Andiamo Avanti
Lentini Grande Sicilia
Lentini Azzurra
Liberi
Per Lentini
Lentini Giovane
EFREM SANZARO
Lentini 2031
La Voce Dei Lentinesi
Insieme
Antudo Terra
VINCENZO PUPILLO
M5s + civiche
Territorio Unito
Partito Democratico
Lentini Bene Comune
Lentini c’è
|0
–
–
–
–
–
–
–
0
–
–
–
–
0
–
–
–
–
–
|0%
–
–
–
–
–
–
0%
–
–
–
–
0%
–
–
–
–
–