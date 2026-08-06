Foto di Comune di Troina



In Sicilia, l’acqua non è soltanto un bene primario: è un permanente terreno di scontro politico, sociale ed economico. La drammatica e ricorrente emergenza idrica che piega periodicamente le campagne, i centri urbani e gli impianti produttivi dell’isola non è esclusivamente l’esito infausto dei cambiamenti climatici e della progressiva desertificazione del Mediterraneo. Esiste una dimensione strutturale, tutta interna alla macchina pubblica e alla gestione delle risorse, che trasforma una condizione naturale in una crisi contabile, amministrativa e infrastrutturale senza fine. È il contenzioso idroelettrico e la frastagliata proprietà delle risorse idriche: una matassa di competenze sovrapposte, consorzi commissariati, contenziosi con i gestori privati e dighe incompiute o limitate nella loro capacità d’invaso.

Il paradosso delle dighe bloccate

Per comprendere la gravità della situazione occorre osservare la mappa dei bacini idrici e delle grandi dighe realizzate nell’isola nel corso del secondo Novecento. Con concezioni ingegneristiche spesso avanzate per l’epoca, lo Stato e la Regione Siciliana costruirono decine di invasi artificiali per raccogliere le acque meteoriche e fluviali, con il duplice obiettivo di garantire l’irrigazione agricola e produrre energia idroelettrica. Tuttavia, quella grande stagione di opere pubbliche si è progressivamente inceppata. Oggi, una percentuale impressionante di queste dighe non opera a pieno regime. Accumulo di sedimenti e fanghi nei fondali mai rimossi, collaudi tecnici rinviati per decenni, carenze nella manutenzione ordinaria delle paratie e problemi strutturali impongono limiti di invaso cautelativi che costringono gli operatori a sversare in mare milioni di metri cubi d’acqua dolce durante i periodi di pioggia, proprio mentre i rubinetti delle abitazioni e dei campi agricoli restano a secco nei mesi estivi.

La giungla burocratica e contabile

La radice di questo paradosso risiede in un’architettura istituzionale cronicamente frammentata. La gestione della risorsa idrica regionale vede sovrapporsi una pluralità di attori la cui collaborazione appare spesso conflittuale. Da un lato vi è il demanio regionale con le sue diramazioni burocratiche; dall’altro i Consorzi di bonifica, nati per gestire la distribuzione dell’acqua per l’agricoltura ma gravati da decenni di commissariamenti straordinari, dissesti finanziari e contenziosi sul costo del personale. A questa filiera pubblica si aggiungono le società private e miste a cui è stata affidata la gestione dei servizi idrici integrati e delle centrali idroelettriche nate per lo sfruttamento energetico delle aste fluviali. In questo limbo amministrativo, l’acqua cessa di essere un bene comune amministrato nell’interesse collettivo per diventare oggetto di un’estenuante partita a scacchi sul piano legale e tariffario.

Il conflitto tra energia e agricoltura

La contesa sulla produzione idroelettrica rappresenta uno degli snodi più complessi di questa dinamica. Se da un lato l’energia prodotta dal salto delle acque negli invasi costituisce una fonte rinnovabile fondamentale e un guadagno economico netto per chi gestisce le turbine, dall’altro l’uso idroelettrico si trova frequentemente in rotta di collisione con la priorità dell’uso potabile e agricolo. Durante le fasi di prolungata siccità, l’esigenza di rilasciare acqua per alimentar le centrali e rispettare i contratti di fornitura elettrica rischia di depauperare le riserve destinate ai campi assetati o alle reti cittadine. La mancanza di un’autorità di bacino unica, dotata di reali poteri sostitutivi e di una visione d’insieme, impedisce la pianificazione dei rilasci in base alle reali emergenze del territorio, moltiplicando i ricorsi giudiziari e i tavoli tecnici senza sbocco.

L’impatto sociale ed economico sui cittadini

A fare le spese di questo corto circuito sono gli agricoltori e le comunità locali. I primi si vedono recapitare cartelle esattoriali salate da parte di Consorzi di bonifica che spesso non riescono a garantire l’erogazione costante dell’acqua, costringendo le aziende ad approvvigionarsi tramite autobotti private a costi insostenibili o a lasciar seccare le colture d’eccellenza. Le seconde vivono l’umiliazione del razionamento idrico estivo, con turnazioni nell’erogazione che penalizzano in primo luogo le aree interne e i centri minori.

Le prospettive per un cambio di paradigma

Risolvere il contenzioso idrico in Sicilia richiede un cambio di paradigma radicale. Non si tratta soltanto di stanziare fondi straordinari per dragare i fondali delle dighe o riparare le reti colabrodo che perdono lungo il percorso oltre il cinquanta per cento dell’acqua immessa. La vera urgenza è la razionalizzazione della governance: superare l’era dei commissariamenti ad acta, unificare le competenze sulla gestione delle acque sotto un’unica regia pubblica trasparente e ridefinire le convenzioni idroelettriche ponendo la tutela della risorsa potabile e agricola al vertice assoluto delle priorità. Senza una sovranità idrica efficiente e condivisa, la Sicilia continuerà ad assistere impotente al dramma di una terra che muore di sete accanto a bacini pieni di burocrazia.