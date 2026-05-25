Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a Messina
Si vota in anticipo, a quattro anni dall’ultima volta, a Messina: con i risultati più attesi di queste elezioni Comunali 2026. Un ritorno alle urne dovuto alle dimissioni del sindaco Federico Basile (Sud chiama nord), che si ricandida. Quattro gli sfidanti per la poltrona di primo cittadino. I partiti del centrodestra hanno espresso il nome del candidato Marcello Scurria. Mentre il fronte progressista unito (Pd, M5s e Controcorrente) candidano l’attuale consigliera comunale Antonella Russo. Oltre a due outsider civici: l’ex dirigente tecnico della Regione Siciliana Gaetano Sciacca e il titolare di un salone di bellezza per uomo Lillo Valvieri.