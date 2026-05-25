Elezioni Comunali 2026, i risultati a Messina

25/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si vota in anticipo, a quattro anni dall’ultima volta, a Messina: con i risultati più attesi di queste elezioni Comunali 2026. Un ritorno alle urne dovuto alle dimissioni del sindaco Federico Basile (Sud chiama nord), che si ricandida. Quattro gli sfidanti per la poltrona di primo cittadino. I partiti del centrodestra hanno espresso il nome del candidato Marcello Scurria. Mentre il fronte progressista unito (Pd, M5s e Controcorrente) candidano l’attuale consigliera comunale Antonella Russo. Oltre a due outsider civici: l’ex dirigente tecnico della Regione Siciliana Gaetano Sciacca e il titolare di un salone di bellezza per uomo Lillo Valvieri.

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