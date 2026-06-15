City car 2026: guida alla scelta (anche per neopatentati)

Se è vero che anche i siciliani amano i B-suv, il segmento delle city car nel 2026 continua a innovare, per rispondere alle esigenze urbane di moltissimi utilizzatori, compresi i neopatentati. Non più solo utilitarie adatte al traffico e ai parcheggi della città, ma sacrificando stile e dettagli. Le novità consigliate dagli esperti delle concessionarie Comer Sud per la nostra rubrica dedicata al mondo automotive tengono insieme agilità, carattere e risparmio. Anche per chi ha appena conseguito la patente e, per i primi tre anni, necessita di un modello adatto: con un rapporto potenza-tara fino a 75 kW/t e una potenza massima di 105 kW (circa 142 cv). Limite calcolato, nel caso delle auto elettriche e plug-in, sulla potenza omologata: ossia la media erogabile in 30 minuti, da non confondere con quella di picco raggiungibile, che sarà più elevata.

Le proposte di Renault: green con stile

Twingo E-Tech 100% Electric

Con un design che mantiene le caratteristiche storiche del modello, ma rinnovata anche anche nella sua immagine elettrica, la nuova Twingo E-Tech 100% Electric è progettata per essere agilissima in città. E nei parcheggi, con un raggio di sterzata di 4,3 metri per manovre più che precise. Con una batteria da 22 kWh e un sistema di recupero dell’energia in frenata, l’auto assicura l’autonomia necessaria per muoversi ogni giorno in città. E poter compiere anche qualche tragitto extraurbano, ad esempio per chi vive fuori dal centro. La ricarica consente di accumulare circa 80 km di autonomia in 30 minuti. Da segnalare anche la lunghezza di carico, che permette di trasportare oggetti fino a 2,3 metri.

Nuova Clio E-Tech Full Hybrid

Non solo un rinnovamento di design – tra tecnologia e sostenibilità – quello della nuova Clio E-Tech Full Hybrid. Ma l’ottima proposta per chi, anche in città, non vuole rinunciare a prestazioni e stile. A cominciare dall’allestimento Esprit Alpine, ispirato al mondo delle competizioni. Così come la motorizzazione ibrida – con un motore a benzina e due elettrici, e cambio automatico – ispirata all’esperienza Renault in Formula 1. Un sogno, però, non adatto in questo caso ai neopatentati 2026, trattandosi di una city car che supera i limiti consentiti. Ma perfetta per chi, più esperiente, vuole muoversi a impatto zero in città e poter anche andare fuori, con un’autonomia dichiarata di 1000 km e un risparmio del 40 per cento rispetto a un motore benzina tradizionale.

La nuova Nissan Micra: l’elettrica a ricarica rapida

Anche nel caso della nuova Nissan Micra, il cambio di look rappresenta una trasformazione più profonda. Cento per cento elettrica, con autonomia fino a 416 km e una ricarica rapida che garantisce 175 km in 15 minuti. Perfetta per muoversi in modo dinamico in città – e non solo -, il nuovo modello punta poi a un’esperienza di comfort estremo all’interno. Tra display tecnologici ad alta risoluzione, un’acustica curata nei dettagli, l’integrazione dei sistemi auto Apple e Android per gestire diverse funzioni anche a distanza, e sistemi avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione.

Le proposte di SEAT con motore tradizionale

La nuova Ibiza con tetto panoramico

Per chi preferisce una motorizzazione tradizionale, a benzina, ma moderna e tecnologica, SEAT risponde con la nuova Ibiza. Scattante e dal design esterno e interno rinnovato. Con una chicca di stile per un salto di qualità nel settore city car: il tetto panoramico. E numerose possibilità di personalizzazione di dettagli ed equipaggiamento. Oltre al sistema SEAT connect che permette di accompagnare la guida e facilitare alcune necessità con il sistema infotainment online e l’integrazione dello smartphone. Oltre all’accesso remoto e alle funzioni di sicurezza avanzate.

La Nuova Arona si è rifatta il look

Equipaggiamento tecnologico condiviso anche dalla nuova Arona, che vede rinnovati rinnovato il design frontale, con la griglia esagonale più grande, a conferire al modello un carattere più deciso. Oltre alle innovazioni nel comparto luci, garantendo quasi il doppio di luminosità per gli anabbaglianti e il triplo per gli abbaglianti. Anche l’interno dell’auto si è rifatto il look, tra sedili con rivestimento soft-touch e un’ottimizzazione degli spazi. Per garantire un comfort superiore a guidatore e passeggeri, ma anche un bagagliaio capiente, adatto alla spesa settimanale così come a una gita fuori porta.