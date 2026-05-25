Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a Termini Imerese
I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Termini Imerese: due i candidati che sfidano la sindaca uscente Maria Terranova. Si tratta del 75enne Antonio Battaglia e di Nicola Mendolia. Il primo è un volto noto della politica locale, eletto senatore per cinque legislature dal 1994 al 2003. Battaglia, di estrazione missina, è stato per anni esponente di Alleanza Nazionale. L’altro candidato – l’architetto e insegnante Nicola Mendolia – rappresenta un movimento civico ed è alla sua prima esperienza in politica.
sezioni scrutinate: 0 / 30
|CANDIDATO SINDACO
|VOTI
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|ANTONIO BATTAGLIA
Lega Sicilia
Insieme Si Può
Fratelli D’Italia
Alleanza Per Termini
MARIA TERRANOVA
Insieme Per Termini
Partito Democratico
Termini In Comune
Movimento 5 Stelle
Maria, Che Sindaca
NICOLA MENDOLIA
Contro Corrente + civica
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