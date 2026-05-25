Elezioni Comunali 2026, i risultati a Termini Imerese

I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Termini Imerese: due i candidati che sfidano la sindaca uscente Maria Terranova. Si tratta del 75enne Antonio Battaglia e di Nicola Mendolia. Il primo è un volto noto della politica locale, eletto senatore per cinque legislature dal 1994 al 2003. Battaglia, di estrazione missina, è stato per anni esponente di Alleanza Nazionale. L’altro candidato – l’architetto e insegnante Nicola Mendolia – rappresenta un movimento civico ed è alla sua prima esperienza in politica.

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