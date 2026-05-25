Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a Barcellona Pozzo di Gotto
I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto: tre gli sfidanti per la poltrona di sindaco. Sud chiama Nord punta tutto sulla consigliera comunale Melangela Scolaro, figlia dell’ex assessore Mimmo, morto nel 2024. David Bongiovanni è il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrosinistra con Movimento 5 stelle, Pd e ControCorrente. Il centrodestra, invece, ha scelto l’ex vicesindaco Nicola Maria Barbera.
sezioni scrutinate: 0 / 37
|CANDIDATO SINDACO
|VOTI
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|MELANGELA SCOLARO
Scn – Una Marcia In Più
Scn – Avremo Cura Di Te
Scn – De Luca Sindaco Di Sicilia
Barcellona In Comune
Sud Chiama Nord
DAVID BONGIOVANNI
Contro Corrente + civiche
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle
NICOLA MARIA BARBERA
Vamos!
Ascoltiamo Barcellona
Azzurri Per Barcellona
Noi Ci Siamo
Fuori Dal Coro
PPE Forza Italia
Barbera Sindaco X Barcellona
Fratelli d’Italia
La Civica Barcellona
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