Elezioni Comunali 2026, i risultati a Barcellona Pozzo di Gotto

I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto: tre gli sfidanti per la poltrona di sindaco. Sud chiama Nord punta tutto sulla consigliera comunale Melangela Scolaro, figlia dell’ex assessore Mimmo, morto nel 2024. David Bongiovanni è il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrosinistra con Movimento 5 stelle, Pd e ControCorrente. Il centrodestra, invece, ha scelto l’ex vicesindaco Nicola Maria Barbera.

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