Elezioni Comunali 2026, i risultati a Barcellona Pozzo di Gotto

25/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto: tre gli sfidanti per la poltrona di sindaco. Sud chiama Nord punta tutto sulla consigliera comunale Melangela Scolaro, figlia dell’ex assessore Mimmo, morto nel 2024. David Bongiovanni è il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrosinistra con Movimento 5 stelle, Pd e ControCorrente. Il centrodestra, invece, ha scelto l’ex vicesindaco Nicola Maria Barbera.

sezioni scrutinate: 0 / 37

CANDIDATO SINDACOVOTI%
MELANGELA SCOLARO
Scn – Una Marcia In Più
Scn – Avremo Cura Di Te
Scn – De Luca Sindaco Di Sicilia
Barcellona In Comune
Sud Chiama Nord

DAVID BONGIOVANNI
Contro Corrente + civiche
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle

NICOLA MARIA BARBERA
Vamos!
Ascoltiamo Barcellona
Azzurri Per Barcellona
Noi Ci Siamo
Fuori Dal Coro
PPE Forza Italia
Barbera Sindaco X Barcellona
Fratelli d’Italia
La Civica Barcellona		0






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