Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati ad Augusta
I risultati delle elezioni Comunali 2026 ad Augusta: due gli sfidanti del sindaco uscente Giuseppe Di Mare (centrodestra). A tentare di togliere la poltrona più importante del palazzo a chi l’ha occupata negli ultimi cinque anni sono Salvo Pancari (centrosinistra) e Concetto Cacciaguerra (esponente civico).
sezioni scrutinate: 0 / 0
|CANDIDATO SINDACO
|VOTI
|%
|GIUSEPPE DI MARE
Cinque + Cinque
Forza Italia – PPE
I Love Augusta
Augusta 2020
Grande Sicilia
Più Augusta
Il Cambiamento Continua Insieme
Insieme Per Augusta
SALVATORE PANCARI
Alleanza Verdi E Sinistra
Movimento 5 Stelle
Partito Democratico
CONCETTO CACCIAGUERRA
Coraggio e Libertà
|0
–
–
–
–
–
–
–
–
0
–
–
–
0
–
|0%
–
–
–
–
–
–
–
0%
–
–
–
0%
–