Oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2026

La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – vivono qualcosa di intenso e magnifico. Leggeri e finalmente in fuga, infine, Gemelli, Bilancia e Acquario sembrano scappare dall’estate. Vediamo la settimana, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

I fuochi della passione saranno fondamentali, questa settimana, per voi Ariete. E forse le uniche cose che avete deciso di accogliere, poiché state vivendo un periodo di alleggerimento della vostra vita. Dovrete mantenere le posizioni conquistate e partorire solo progetti inerenti alla vostra felicità di coppia. Per tutto il resto, c’è settembre.

Toro

Il vostro cielo sembra davvero baciato dalla Luna, pianeta che appartiene molto al Toro: nelle voglie e nei desideri, a volte sperimentali. Questa settimana è ricca di emozioni e vi regala una fortissima coerenza, da utilizzare in famiglia. E pure nella voglia di essere certi che, almeno quest’anno, le vacanze siano solo un piacere e non un momento di sopportazione.

Gemelli

Per voi Gemelli, l’oroscopo della settimana dal 10 agosto vede un pizzico di fortuna in più al lavoro. Dove vi sta aiutando molto la grande evoluzione che state ottenendo. Dopo una serie di cambiamenti che hanno periodicamente interrotto la vostra capacità di essere lineari e costanti. La fortuna interverrà casualmente e attraverso nuove conoscenze: siate sempre, quindi, gentili.

Cancro

Un po’ di agitazione per voi Cancro, che vi sentite giudicati al lavoro e sotto stress per qualcosa che riguarda i comportamenti di colleghi che non capite. Forse vi aiuterà guardare bene dentro voi stessi, poiché nel lavoro dovrete scegliere di accettare qualche responsabilità in più. E di gestire le vostre vite private con qualche piccola limitazione…

Leone

Uno splendido oroscopo per voi Leone, che sembrate avere riacquistato una grande manovrabilità, lucidità e successo. Le gratifiche sono arrivate, ma l’immensità di Giove e del Sole nel vostro segno non ve le fanno mai bastare. In amore tendete a essere più seduttivi e a farvi piacere il fatto che tutti vi guardino con ammirazione. È un periodo di irrequietezza…

Vergine

L’oroscopo della Vergine è dominato da un amore bellissimo questa settimana, che inizia con un dolce risveglio lunedì 10 agosto e prosegue con tante cose belle da vivere. Niente potrebbe spezzare l’onda positiva che in questo momento vi pervade. Ma dovrete anche scegliere bene come gestire una serie di cose e persone, che forse ingolfano la vostra vita con pretese assurde.

Bilancia

Il cielo di questa settimana potrebbe essere, per voi Bilancia, un po’ pieno di aspettative. Che sembrano fuori portata, se vi aspettavate qualcosa di eclatante o speciale per questo ferragosto. Ma, in realtà, le stelle voglio ammantarvi di riposo e regalarvi uno stacco mentale importantissimo per voi. Un toccasana, considerato che anche in amore ci sono meno complicanze.

Scorpione

La Luna ci mette del suo per movimentare il cuore di voi Scorpione, alle prese con una passione decisamente fuori dal comune e, proprio per questo, insolita e coinvolgente. Nessuna spiegazione dalle stelle e nessun consiglio da darvi: se non quello di seguire le vostre emozioni, in questa speciale settimana che vi regalerà tanto.

Sagittario

Baciati anche voi dalla buona sorte, con un Giove che incentiva il Sagittario a fare di più e meglio, sarà bellissimo vedervi osservare la felice riuscita della vostra natura esplorativa. Che finalmente si rende sicura in amore e molto azzardata nei progetti futuri. Importante sarà la presenza degli amici, che vi aiuteranno a riacquistare un’immagine di voi molto più confortata e confortante.

Capricorno

La settimana prevede qualche stimolo in più per voi rocciosi Capricorno. Che decidete di fare un viaggio dell’ultimo minuto, rivedere un amico prima di partire, essere un po’ più emotivi. Concedervi, insomma, emozioni che solo l’estate sa veramente mettere a nudo. E illuminare, con la chiarezza di stelle che vi aiutano a prendere decisioni importanti nella vostra vita sentimentale.

Acquario

Ben contenti voi Acquario di essere riusciti quest’anno a regalarvi un ferragosto diverso e anticonvenzionale, per voi che siete sempre gli originali dello zodiaco! Niente costrizioni quest’anno: con la scusa del lavoro o di partenze obbligatorie verso qualche destinazione insolita, avete evitato i soliti rituali estivi che tanto vi tediano. E nasce pure un amore nuovo.

Pesci

In questa settimana i Pesci entrano in un clima di emozioni senza tempo, una dimensione di romanticismo che li stacca dalla realtà. I programmi personali sono tutti riusciti e la coppia vive un momento magico. Non commettete l’errore di stare troppo a pensare al rientro al lavoro: settembre vi darà tutte le risposte.