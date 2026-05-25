Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a Enna
Iniziato lo spoglio per i risultati alle elezioni Comunali 2026 ad Enna, terzo capoluogo di provincia in corsa per questa tornata in Sicilia. Tre i candidati per la poltrona di sindaco. Il centrodestra appoggia Ezio Massimo De Rose, già presidente del Consiglio comunale, ma allora in quota Pd. Democratici che scelgono, invece, un nome storico dei dem: l’ex senatore Mirello Crisafulli. In quota civica corre, infine, il funzionario della Prefettura di Enna Filippo Fiammetta.