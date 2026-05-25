Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a Floridia
I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Floridia: sfida a due, con il sindaco uscente Marco Carianni, che tenta la conferma sostenuto da Pd e liste civiche, e Antonello Sala, candidato del centrodestra. Nella scelta, per i cittadini chiamati al voto nella cittadina del Siracusano, tra continuità amministrativa o cambio di rotta?
sezioni scrutinate: 0 / 20
|CANDIDATO SINDACO
|VOTI
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|ANTONIO SALA
Grande Sicilia
Spazio Civico Per Floridia
Forza Italia – Ppe
Insieme Per Floridia
Fratelli d’Italia
MARCO CARIANNI
Partito Democratico
Floridia Futura
Direzione Floridia
Progetto Floridia
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