Elezioni Comunali 2026, i risultati a Floridia

25/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I risultati delle elezioni Comunali 2026 a Floridia: sfida a due, con il sindaco uscente Marco Carianni, che tenta la conferma sostenuto da Pd e liste civiche, e Antonello Sala, candidato del centrodestra. Nella scelta, per i cittadini chiamati al voto nella cittadina del Siracusano, tra continuità amministrativa o cambio di rotta?

sezioni scrutinate: 0 / 20

CANDIDATO SINDACOVOTI%
ANTONIO SALA
Grande Sicilia
Spazio Civico Per Floridia
Forza Italia – Ppe
Insieme Per Floridia
Fratelli d’Italia

MARCO CARIANNI
Partito Democratico
Floridia Futura
Direzione Floridia
Progetto Floridia		0






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