Elezioni Comunali 2026, i risultati ad Agrigento

Attesi i risultati delle elezioni Comunali 2026 ad Agrigento: al centro delle polemiche e del tetris politico. Quattro i candidati in corsa per la poltrona di sindaco. Il fronte progressista è riuscito a esprimere una proposta unitaria: con Pd ed M5s (quest’ultimo pur senza simbolo) confluiti su Michele Sodano, ex parlamentare pentastellato e oggi esponente di Controcorrente. Spaccatura nel centrodestra, invece, in cui Lega e Dc, con l’appoggio di Sud Chiama nord, candidano Luigi Gentile, finito nella lista degli impresentabili della commissione antimafia nazionale per un processo per bancarotta fraudolenta. Scelta diversa per Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e autonomisti che puntano su Gerlando, detto Dino, Alonge. Candidato civico è, infine, l’ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa.