Elezioni Comunali 2026, i risultati a San Giovanni La Punta

I risultati delle elezioni Comunali 2026 a San Giovanni La Punta: quattro i candidati a sindaco e centrodestra spaccato, come in altri centri alle urne. Da un lato l’avvocato Mario Brancato, ex assessore a Catania con Umberto Scapagnini, sostenuto da Forza Italia, Movimento per le autonomie e liste civiche. Dall’altro Santo Trovato, appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia. Gli altri due candidati sono Patrick Battipaglia, coordinatore del partito Animalista, e Antonella Riccobene. Quest’ultima sostenuta da una lista che ha messo insieme il Movimento 5 stelle e ControCorrente del deputato Ismaele La Vardera.

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