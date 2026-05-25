Dal 25 maggio si apre una settimana ricca di eventi zodiacali, con un oroscopo che ne riflette il dinamismo. Primo tra tutti risalta la Luna piena in Sagittario, che illuminerà il cielo di Ariete, Leone e Sagittario. Gemelli esagera un po’ con gli stimoli, Bilancia ne cerca invece tantissimi e Acquario è circondato da nuove […]
Elezioni Comunali 2026, i risultati a San Giovanni La Punta
I risultati delle elezioni Comunali 2026 a San Giovanni La Punta: quattro i candidati a sindaco e centrodestra spaccato, come in altri centri alle urne. Da un lato l’avvocato Mario Brancato, ex assessore a Catania con Umberto Scapagnini, sostenuto da Forza Italia, Movimento per le autonomie e liste civiche. Dall’altro Santo Trovato, appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia. Gli altri due candidati sono Patrick Battipaglia, coordinatore del partito Animalista, e Antonella Riccobene. Quest’ultima sostenuta da una lista che ha messo insieme il Movimento 5 stelle e ControCorrente del deputato Ismaele La Vardera.
sezioni scrutinate: 0 / 20
|CANDIDATO SINDACO
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|MARIO LUCIANO BRANCATO
Forza Italia
L’Ora Di Agire
Risorgimento Puntese
Liberi E Forti
Popolari E Autonomisti
Punta In Alto
Onda
Sud Chiama Nord
PATRICK BATTIPAGLIA
San Giovanni La Punta Migliore
SANTO TROVATO
Lega Sicilia
Alleanza Puntese
Fratelli D’Italia
Si Cambia
ANTONELLA MARIA RICCOBENE
M5S – Controcorrente
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