Comunali 2024, i risultati del voto in Sicilia

Trentasette Comuni chiamati alle urne e tra questi un solo capoluogo di provincia: Caltanissetta. Non verrà ricordata come la più esaltante competizione elettorale degli ultimi anni ma qualche pedina nello scacchiere politico, almeno a livello locale, è stata mossa. Ci sono state alcune riconferme importanti, come quella del parlamentare Anastasio Carrà che a Motta Sant’Anastasia ha lanciato la volata al suo vicesindaco Antonio Bellia. E anche clamorosi flop come quello dell’ormai ex sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che si è fermato intorno al 4 per cento dei consensi. Le persone aventi diritto al voto erano 462.281: hanno votato in 266.182, cioè il 57,58 per cento.

Aci Castello

Bagheria

Brolo

Caltanissetta

Campobello di Licata

Castelvetrano

Cinisi

Corleone

Falcone

Gela

Longi

Mazara del Vallo

Monreale

Motta Sant’Anastasia

Pachino

Ragalna

Salemi

Zafferana Etnea