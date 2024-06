Comunali 2024, il voto a Cinisi

Per il posto più importante del palazzo municipale di Cinisi (in provincia di Palermo), occupato fino a pochi mesi fa da Giangacomo Palazzolo, si sfidano in tre: Vera Abbate, consigliera comunale uscente; Nino Vitale, imprenditore 49enne e Salvatore Palazzolo, già in passato sindaco di Cinisi, che non ha però legami di parentela col primo cittadino dimissionario.