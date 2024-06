A Brolo confermato sindaco il deputato regionale della Lega Pippo Laccoto

A Brolo, in provincia di Messina, il sindaco rieletto è Giuseppe Laccoto. Politico di lungo corso, il 75enne siede già all’Ars sotto l’insegna della Lega, dopo un passato nel centrosinistra, dalla Margherita al Partito democratico. All’Assemblea regionale siciliana, Laccoto è anche presidente della commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari. Alle elezioni comunali di Brolo – appoggiato dalla lista Scriviamo il futuro – è stato riconfermato con 1723 preferenze. Un dato con cui ha superato nettamente la sua sfidante: Maria Vittoria Cipriano che – sostenuta dalla lista Per il territorio – si è fermata a 424 voti. A votare, sono andare 3818 persone con un’affluenza definitiva che si è attestata al 74,79 per cento degli aventi diritto al voto.