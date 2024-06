Comunali 2024, il voto a Motta Sant’Anastasia

Terminati i due mandati del sindaco leghista e parlamentare Anastasio Carrà, a Motta Sant’Anastasia (in provincia di Catania) sono tre i candidati alla sua successione. Tra loro spicca il nome del suo ormai ex vicesindaco Antonio Bellia. In campo anche Daniele Capuana, sostenuto da Forza Italia e da un pezzo di Fratelli d’Italia. Capuana ci riprova dopo la tornata del 2014, quando perse le elezioni per una manciata di voti. Il quadro è completato da Nino Gulisano, ex geometra al municipio che ha portato a casa l’accordo politico con Danilo Festa, consigliere comunale uscente e voce battagliera tra i banchi dell’opposizione. Il prossimo Consiglio comunale verrà scelto tra i 48 candidati – tra cui lo stesso Carrà – che compongono le tre liste a supporto dei rispettivi aspiranti primi cittadini.