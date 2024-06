Comunali 2024, il voto ad Aci Castello

Nella cittadina marinara di Aci Castello (in provincia di Catania) ha scelto di rimettersi in gioco Filippo Drago. Già deputato regionale e nazionale, Drago ha ricoperto la carica di primo cittadino del comune castellese dal 2009 al 2019. Sfida aperta con il sindaco uscente Carmelo Camillo Scandurra, sostenuto da sette liste tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Quadrifoglio. Per il centrosinistra ambisce alla fascia tricolore Alberto Angelo Bonaccorso, sostenuto da Movimento 5 stelle e Partito democratico.