Comunali 2024, il voto a Castelvetrano: flop del sindaco uscente, in testa Lentini

A Castelvetrano, quando manca ancora metà delle sezioni da scrutinare, in testa resta l’avvocato Giovanni Lentini. Il candidato che rappresenta una parte del centrodestra, al momento, si attesta al 36 per cento delle preferenze. Stando all’andamento seguito finora, dovrebbe andare al ballottaggio con Salvatore Stuppia, (che per ora è circa al 25 per cento di voti raccolti). Al terzo posto si ferma Marco Campagna. Seguono poi Salvatore Ficili e ultimo (con il cinque per cento delle preferenze) Enzo Alfano.

A due ore dall’inizio dello spoglio a Castelvetrano, i primi dati delle prime sezioni (non ancora complete) scrutinate non premiavano già il sindaco uscente del Movimento cinque stelle che era penultimo. Peggio di lui, faceva solo l’aspirante primo cittadino Maurizio Abate. In testa, c’era già l’avvocato Giovanni Lentini che rappresenta una parte del centrodestra.

Quelle che vanno in scena nella cittadina in provincia di Trapani sono le prime elezioni dopo la morte del boss Matteo Messina Denaro. E a scendere in campo sono ben sette candidati. Si ripresenta il sindaco uscente del M5s Enzo Alfano, mentre il Pd si affida all’ex segretario provinciale e attuale consigliere di opposizione Marco Campagna. Spaccato anche il centrodestra con l’avvocato Giovanni Lentini per Forza Italia e Mpa, mentre Fratelli d’Italia punta sul dermatologo Salvatore Stuppia. A loro si aggiungono Salvatore Ficili, sostenuto da Sud chiama Nord, il farmacista Salvino Gangitano con La svolta per Castelvetrano e, ultimo in ordine di presentazione della candidatura, Maurizio Abate con la sua lista Aria nuova. Alla chiusura delle urne – alle 23 di domenica 9 giugno 2024 – l’affluenza definitiva dei votanti è stata del 58, 20 per cento.