Vito Scalisi è il nuovo sindaco di Salemi

Salemi, in provincia di Trapani, ha il suo nuovo sindaco: Vito Scalisi. Il primo cittadino, che prende il posto dell’uscente Domenico Venuti, ha battuto i suoi due avversari con il 56,69 per cento delle preferenze: l’insegnante Giuseppina Spagnolo che, con il 37,1 per cento dei voti, si è classificata al secondo posto; e anche Francesco Giuseppe Crimi che si è fermato al 6,21 per cento delle preferenze. Quella di Scalisi, che nella cittadina del Trapanese si è presentato in continuità con l’amministrazione uscente, è stata una vittoria schiacciante: ha quasi doppiato i suoi avversari.

Nel Trapanese si vota anche a Castelvetrano, Mazara del Vallo e Salaparuta.